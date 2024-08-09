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Суды Происшествия

В Самаре мужчина приговорен к полумиллионному штрафу за призыв к терроризму

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральном окружном военном суде в Самаре огласили приговор мужчине, признанному виновным в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что мужчина разместил на своей общедоступной странице в одной из социальных сетей текстовый комментарий, содержащий признаки призыва к совершению преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), с которым ознакомился ряд пользователей сети.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 0,5 млн рублей. И в соответствии со ст. 47 УК РФ он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" на срок два года.

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