Глава СК взял на контроль дело об избиении школьника уроженцами Таджикистана в Самаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу об избиении подростка в одной из школ Самары.

Как сообщает региональное управление СК, к Александру Бастрыкину в его приемную "ВКонтакте" поступило обращение жительницы Самарской области о несогласии с ходом установления обстоятельств избиения ее 17-летнего сына.

"В апреле текущего года подростки — уроженцы Республики Таджикистан, используя малозначительный повод, избили мальчика в помещении одной из школ города Самары. Пострадавший был госпитализирован с травмами головы, ссадинами и ушибами. Надлежащее взаимодействие с заявительницей и ее сыном не осуществляется. До настоящего времени нападавшие к уголовной ответственности не привлечены", - указывается в сообщении.

Между тем, отмечается, что в региональном управлении Следственного комитета расследуется уголовное дело.

Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Самарской области представить доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также о причинах допущенной по нему волокиты, и принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.