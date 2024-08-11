Четверо пострадавших: появились подробности ДТП с участием автобуса на М5

Четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля УАЗ в воскресенье, 11 августа. Авария произошла на трассе "Подъезд к Самаре от М-5 Урал" в Волжском районе.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, участником ДТП стал 62-летний водитель автомобиля "Газель", который ехал в 12:10 с семью пассажирами в направлении села Красный Яр.
По предварительным данным полицейских, на шестом километре трассы он потерял сознание и допустил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем УАЗ со стройматериалами под управлением 67-летнего водителя.
С места ДТП в медучреждение были доставлены оба водителя и два пассажира "Газели".
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что движение частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее стало известно, что под Самарой произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика УАЗ.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.