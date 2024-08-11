Четверо пострадавших: появились подробности ДТП с участием автобуса на М5

Четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля УАЗ в воскресенье, 11 августа. Авария произошла на трассе "Подъезд к Самаре от М-5 Урал" в Волжском районе.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, участником ДТП стал 62-летний водитель автомобиля "Газель", который ехал в 12:10 с семью пассажирами в направлении села Красный Яр.

По предварительным данным полицейских, на шестом километре трассы он потерял сознание и допустил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем УАЗ со стройматериалами под управлением 67-летнего водителя.

С места ДТП в медучреждение были доставлены оба водителя и два пассажира "Газели".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что движение частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что под Самарой произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика УАЗ.