Эдуардо Лобос: "Я верю, что болельщики "Крыльев" быстро вернутся на стадион"

Легенда "Крыльев Советов" вратарь Эдуардо Лобос поделился впечатлениями от возвращения в Самару, оценил нового защитника Гальдамеса и вспомнил бронзовый сезон.
"Четырнадцать лет меня не было в Самаре, эмоции переполняют. Многое в клубе поменялось. Этот клуб я очень люблю, поэтому было приятно сюда вернутся, в то место, где я был очень счастлив, когда играл.
Что поменялось за это время? Стадион, мы всегда играли на "Металлурге". Эта команда, которая создается сейчас, поэтому нужны определенные усилия, чтобы команда продолжала расти в этом сезоне.
Я думаю, что победа была необходима, она придала уверенности. Я слежу за "Крыльями" в Чили, и Корниленко мне только что сказал, чтобы я оставался в клубе до конца года, чтобы команда выигрывала.
Мнение о Гальдамесе? Я знаком с его семьей, это молодой игрок с большим потенциалом, он растет и также играл за национальную сборную на последнем Кубке Америки. Я думаю, он может остаться здесь лет на десять для того, чтобы продолжать играть и развиваться. Я всегда ему желаю всего самого лучшего.
Чего не хватает нынешним Крыльям, чтобы вернуть болельщиков на стадион? Побед. Я верю, что болельщики "Крыльев" быстро вернутся на стадион.
Какие самые яркие воспоминаниями о клубе? Самые живые воспоминания — это 2004 год, когда мы выиграли бронзовые медали, и 2005 год, когда мы играли в Кубке Интертото.
С кем поддерживаю связь из того состава? Общаюсь с Бобром, Ярошиком, Леилтоном, Макаровым и Слуцким", — рассказал Эдуардо.
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!