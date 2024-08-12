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Футбол Спорт

Эдуардо Лобос: "Я верю, что болельщики "Крыльев" быстро вернутся на стадион"

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Легенда "Крыльев Советов" вратарь Эдуардо Лобос поделился впечатлениями от возвращения в Самару, оценил нового защитника Гальдамеса и вспомнил бронзовый сезон.

"Четырнадцать лет меня не было в Самаре, эмоции переполняют. Многое в клубе поменялось. Этот клуб я очень люблю, поэтому было приятно сюда вернутся, в то место, где я был очень счастлив, когда играл.

Что поменялось за это время? Стадион, мы всегда играли на "Металлурге". Эта команда, которая создается сейчас, поэтому нужны определенные усилия, чтобы команда продолжала расти в этом сезоне.

Я думаю, что победа была необходима, она придала уверенности. Я слежу за "Крыльями" в Чили, и Корниленко мне только что сказал, чтобы я оставался в клубе до конца года, чтобы команда выигрывала.

Мнение о Гальдамесе? Я знаком с его семьей, это молодой игрок с большим потенциалом, он растет и также играл за национальную сборную на последнем Кубке Америки. Я думаю, он может остаться здесь лет на десять для того, чтобы продолжать играть и развиваться. Я всегда ему желаю всего самого лучшего.

Чего не хватает нынешним Крыльям, чтобы вернуть болельщиков на стадион? Побед. Я верю, что болельщики "Крыльев" быстро вернутся на стадион.

Какие самые яркие воспоминаниями о клубе? Самые живые воспоминания — это 2004 год, когда мы выиграли бронзовые медали, и 2005 год, когда мы играли в Кубке Интертото.

С кем поддерживаю связь из того состава? Общаюсь с Бобром, Ярошиком, Леилтоном, Макаровым и Слуцким", — рассказал Эдуардо.

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Поддерживаю и болею!

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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