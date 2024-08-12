Эксперты "Команды развития" обсудили актуальные вопросы сферы занятости

В Управляющем центре занятости населения Самарской области состоялось заседание экспертной рабочей группы министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Экспертная рабочая группа была создана в рамках проекта "Команда развития Самарской области", инициированного главой региона Вячеславом Федорищевым. В группу вошли представители сфер бизнеса, науки и общественных организаций.
"Считаю очень важным, что у нас есть площадка для экспертного обсуждения наиболее важных вопросов и проработки инициатив. Убеждена, что в этом формате мы реализуем много интересных проектов на благо региона", — приветствовала собравшихся врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.
Эксперты распределились по трем секциям: миграционная политика; охрана труда и государственная служба. За два часа работы они предложили свои проекты, высказали мнение о волнующих вопросах в сфере деятельности министерства и смогли погрузиться в проблематику сферы занятости. Обсуждали самые острые вопросы, высказывали разные точки зрения, зачастую противоположные. Такой формат позволяет поддерживать конструктивный диалог, органы власти могут доносить свою позицию и одновременно слышать позиции представителей бизнеса и гражданского общества.
Часть предложений экспертов решили обсудить в расширенном формате на стратегической сессии в рамках подготовки стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, которая состоится 20 августа в Нефтегорске.
Результатом встречи стали формирование пула экспертов по направлениям деятельности минтруда Самарской области, договоренности о детальном обсуждении проектов, предложенных экспертами, установление прямых контактов и механизмов обмена информацией.
Последние комментарии
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.