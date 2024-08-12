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Суды Происшествия

Срок в 9,5 лет бывшему замначальника ИК-5 оставлен без изменения

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационный суд 8 августа рассмотрел жалобы и представление прокуратуры на приговор Куйбышевского районного суда от 17 января 2023 г. бывшему замначальника ИК-5 Илье Мухе и изменившее ему наказание апелляционное определение Самарского областного суда от 24 января 2024 г., информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе кассационного суда.

Напомним, что Куйбышевский районный суд 17 января 2023 г. признал Илью Муху виновным в трех преступлениях, предусмотренных 1 ст. 290 УК РФ, двух преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ, еще двух, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ и одном, предусмотренном ч. 3 ст. 290 УК РФ, и по совокупности, путем частичного сложения наказаний приговорил его к 10 годам заключения в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функцией представителя власти, на срок 5 лет. Также Муху лишили специального звания "майор внутренней службы".

11 мая 2023 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобы осужденного и его адвокатов на приговор и отменила решение первой инстанции. Дело направили на новое судебное разбирательство.

В этот раз оно попало в Куйбышевском райсуде к судье Екатерине Пирской. На 22 июня было назначено предварительное слушание, на стадии которого назначали три заседания.

В это время зампрокурора Самарской области Тимур Маслов 11 мая 2023 г. внес представление на апелляционное определение областного суда. 6 сентября Шестой кассационный суд рассмотрел его и удовлетворил.

"Решением судебной коллегии Шестого кассационного суда общей юрисдикции апелляционное определение отменено, дело передано на новое апелляционное рассмотрение", — отметили тогда в суде.

В связи с данным решением кассационной инстанции приговор Куйбышевского районного суда стал считаться не вступившим в законную силу. Также в кассационном суде пояснили, что подсудимый находился под стражей и 6 сентября меру пресечения ему избрали еще на три месяца.

В районном суде корреспонденту Волга Ньюс тогда сообщили, что после решения Шестого кассационного суда, уголовное дело вернется в апелляционную инстанцию.

В итоге дело поступило в Самарский областной суд, где было зарегистрировано, как отмечено на сайте суда, 10 октября 2023 года. И 24 января 2024 г. апелляционная инстанция вынесла определение, которым приговор Куйбышевского районного суда от 17 января 2023 г. был изменен. Как указано в апелляционном определении, Илья Муха был освобожден от назначенного наказания по трем преступлениям, предусмотренным частью 1 ст. 290 УК РФ в связи с истечением срока давности на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ему было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функцией представителя власти, на срок 4 года 6 месяцев.

В остальной части приговор Куйбышевского районного суда от 17 января был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного Мухи с дополнениями, и двух адвокатов — без удовлетворения.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Шестого кассационного суда, жалобы на приговор Куйбышевского районного суда от 17 января 2023 г. и апелляционное определение Самарского областного суда от 24 января 2024 г. подали в их инстанцию осужденный и два адвоката, а так же кассационное представление внес зампрокурора Самарской области Тимур Маслов. И 8 августа жалобы и представление были рассмотрены.

"В результате приговор отменен в части разрешения вопросов конфискации имущества, дело вернули в суд первой инстанции", — сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Шестого кассационного суда.

То есть назначенный апелляционной инстанцией Илье Мухе срок наказания в виде 9 лет и 6 месяцев заключения в колонии строгого режима оставлен без изменения.

Сейчас у сторон остается право обжаловать вынесенные судебные акты в суде вышестоящей инстанции.

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