СМИ: "Подозреваемый в убийстве девочки из Чапаевска дал признательные показания"

В Чапаевске 36-летний подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки дал признательные показания, но на следственном эксперименте отказался от своих слов, сообщает "КП-Самара".

Напомним, 11 августа в больницу была доставлена двухлетняя девочка в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями, от которых она впоследствии скончалась.

По информации издания, многодетная мама оставила маленькую Миру с бабушкой в частном доме, а сама ушла на работу. Девочка играла во дворе, а когда бабушка отвлеклась на домашние хлопоты, ребенок исчез. Бабушка и дядя искали девочку по всей округе, к поискам также подключился сосед Сергей. Именно он нашел окровавленное тело Миры в заброшенном доме, а позже стал главным подозреваемым в совершении зверского преступления.

По словам соседей, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, так как страдает эпилепсией, однако никто никогда не видел его приступов. Кроме того, одинокий сосед часто злоупотребляет алкоголем.

На следующий день после произошедшего следователи провели оперативное мероприятие на месте ЧП. От собственных источников изданию стало известно, что изначально убийца дал признательные показания, но уже на следственном эксперименте пытался отказаться от своих слов.

Ранее подозреваемый уже был судим за убийство.