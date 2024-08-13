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Суды Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Чапаевске арестован на два месяца

ЧАПАЕВСК. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 августа, судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в Чапаевске избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 1 месяц и 29 дней, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

Напомним, 11 августа в больнице Чапаевска от многочисленных травм скончалась девочка. 12 августа был задержан местный житель, проживающий по соседству. В отношении него заведены уголовные дела по пп. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование). Дело находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

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