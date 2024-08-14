"Т Плюс" возобновила горячее водоснабжение в жилые дома на Ново-Садовой и проспекте Ленина

13 августа сотрудники "ПТС" устранили дефект теплосети по адресу ул. Челюскинцев, 1. Горячее водоснабжение по адресам проспект Ленина, 16, ул. Ново-Садовая, 27, ул. Ново-Садовая, 29, ул. Ново-Садовая, 31, ул. Ново-Садовая, 33 возобновлено.
Тепловая инспекция оповестила УК, о необходимости открытия запорной арматуры в домах и проведения регулировки системы горячего водоснабжения. Сотрудники тепловой инспекции проверили работоспособность внутридомовых систем.
При возникновении вопросов по качеству горячего водоснабжения граждане могут обратиться в тепловую справочную службу компании по телефону 8(800-)700-18-46 или узнать статус проводимых работ на сайте tss.tplusgroup.ru. Руководство "Т Плюс" приносит извинения жителям за доставленные неудобства, связанные с подготовкой городских коммуникаций к новому отопительному сезону!
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!