"Крылья Советов" проявляют интерес к нападающему "Атлетико"

"Крылья Советов" проявляют интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Маркосу Пауло. Об это сообщает Телеграм-канал "Убойная сила".

По данным канала, самарский клуб прощупывает возможность трансфера бразильца на фоне пока не очень успешных переговоров испанского клуба с "Рубином".

Transfermarkt оценивает текущую стоимость 23-летнего бразильца в 2 млн евро. Амплуа Пауло - левый вингер, но также он может играть на правом фланге и центральным нападающим. За основную команду "Атлетико" он не выступал.