"Крылья Советов" проявляют интерес к нападающему "Атлетико"

"Крылья Советов" проявляют интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Маркосу Пауло. Об это сообщает Телеграм-канал "Убойная сила".
По данным канала, самарский клуб прощупывает возможность трансфера бразильца на фоне пока не очень успешных переговоров испанского клуба с "Рубином".
Transfermarkt оценивает текущую стоимость 23-летнего бразильца в 2 млн евро. Амплуа Пауло - левый вингер, но также он может играть на правом фланге и центральным нападающим. За основную команду "Атлетико" он не выступал.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!