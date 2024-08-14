ФСБ вскрыла экстремистскую ячейку в Сызрани

В Сызрани вынесли приговор одному из организаторов экстремистского движения "Граждане СССР". Представители ячейки уже ранее были замечены в попытках навязать жителям определенную идеологию, а потом заполучить их деньги или имущество.

Напомним, решением Самарского областного суда от 16 июня 2022 г. организация "Граждане СССР" признана экстремистской. На основании решения сообщество внесено Минюстом РФ в реестр экстремистских организаций.

"По имеющимся данным, представители структуры осуществляют деятельность, направленную на восстановление государственной системы СССР, создают собственные банки, начисляют себе зарплаты, призывают жителей не платить кредиты и налоги и утверждают, что сами не платят и избегают ответственности. Но, как выяснилось, под прикрытием идеологии социализма члены группы ведут далеко не мирную и созидательную деятельность, а предпринимают действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, распространяют призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности", — рассказывал ранее источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

В интернете сообщество причисляли к сектантам и обсуждали его опасность. Например, есть рассказы, как доверчивым пенсионерам или недовольным чем-то подросткам экстремисты начинают рассказывать, якобы можно не подчиняться законам. Дальше функционеры могут убедить оформить на себя кредит или заложить квартиру в пользу "организации". Есть сообщения и о том, что "граждане-экстремисты" готовили покушения.

По данным следствия, одним из лидеров такого движения и был Ефимкин из Сызрани.

"Мужчине предъявили обвинение в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 1.1 и ч. 2 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ, а также ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 4 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с отбыванием в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы, и штрафа в размере 500 000 руб., с ограничением свободы на срок два года", — сообщил источник Волга Ньюс.

Ранее под уголовные дела попали и другие предполагаемое организаторы того же экстремистского движения. В 2023 г. правоохранители пресекли деятельность в Самарской области пяти предполагаемых представителей экстремистской группы. Далее в отношении предполагаемых основных функционеров по фамилиям Рукавишникова, Овчинникова, Синцова и Гайнутдинова были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Еще одно дело возбудили в отношении предполагаемого руководителя региональной ячейки по фамилии Афанасьева — ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") и ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").