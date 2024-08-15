Нападением тигра на человека в зоопарке Самары заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Октябрьского района Самары организовала проверку по факту публикаций о нападении тигра на работника самарского зоопарка.
Напомним, по предварительным данным, утром 15 августа в больницу им. Пирогова был доставлен сотрудник зоопарка с травмами, нанесенными тигром. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
"Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда, об ответственном обращении с животными, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц организации", - пояснили в прокуратуре Самарской области.
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