"Акрон" обыграл "Факел" в матче Кубка России

В четверг, 15 августа, на стадионе "Факел" в Воронеже прошел матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между тольяттинским "Акроном" и местным "Факелом".
По итогам игры счет составил 2:1 в пользу тольяттинцев.
"Первая победа в пути РПЛ!", - отмечается в телеграм-канале ФК "Акрон". Голами отметились Арсений Дмитриев и Максим Палиенко, у воронежцев отличился Евгений Марков.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!