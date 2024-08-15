"Акрон" обыграл "Факел" в матче Кубка России

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В четверг, 15 августа, на стадионе "Факел" в Воронеже прошел матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между тольяттинским "Акроном" и местным "Факелом".

Фото: ФК Акрон