В Самаре командование группировки войск "Центр" наградило предпринимателя из Пензы за поддержку бойцов СВО

Командование группировки войск "Центр" наградило предпринимателя-металлурга из Пензы нагрудным знаком "Отважный" за его значительный вклад в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и активную гражданскую позицию.

Генеральный директор металлургического технопарка России и собственник предприятия "Русникель" Виталий Сидорин является патриотом и с момента начала СВО оказывает существенную помощь военнослужащим, участвующих в боевых действиях. Благодаря его усилиям, на фронт были направлены необходимые материалы, снаряжение и оказана финансовая помощь. Более того, бизнесмен организовал благотворительное мероприятие, с целью духовной поддержки военнослужащих на передовой. Предприниматель передал передвижной молитвенный пункт, на базе подготовленного к полевым условиям автомобиля УАЗ, помощнику командира по работе с верующими военнослужащими мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа, настоятелю храма и организовал обслуживание данного автомобиля на постоянной основе за свой счёт.