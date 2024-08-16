В Самарской области лишили гражданства 12 наркоторговцев

В 2024 г. лишены российского гражданства 12 человек, совершивших в Самарской области тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил первый заместитель прокурора региона Игорь Харитонов.
Он пояснил, что такая работа проводится во взаимодействии с ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, закон о прекращении гражданства за совершение определенных преступлений вступил в силу 26 октября 2023 года.
В марте этого года начальник ГУ МВД по региону Игорь Иванов сообщал, что гражданства лишили шесть человек, четверых из них - за сбыт наркотиков.
Игорь Харитонов в интервью также рассказал, что прокуратура активно выявляет нарушения в сфере миграционного законодательства. По материалам прокурорских проверок в первом полугодии было возбуждено 24 уголовных дела по этому направлению.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?