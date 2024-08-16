В Самарской области лишили гражданства 12 наркоторговцев

В 2024 г. лишены российского гражданства 12 человек, совершивших в Самарской области тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил первый заместитель прокурора региона Игорь Харитонов.

Он пояснил, что такая работа проводится во взаимодействии с ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, закон о прекращении гражданства за совершение определенных преступлений вступил в силу 26 октября 2023 года.

В марте этого года начальник ГУ МВД по региону Игорь Иванов сообщал, что гражданства лишили шесть человек, четверых из них - за сбыт наркотиков.

Игорь Харитонов в интервью также рассказал, что прокуратура активно выявляет нарушения в сфере миграционного законодательства. По материалам прокурорских проверок в первом полугодии было возбуждено 24 уголовных дела по этому направлению.