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Экономика и бизнес

Самозанятых Самарской области научили работать на маркетплейсах

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном центре "Мой бизнес" самозанятые и ремесленники, которые производят собственную продукцию, прошли обучение работе на электронных торговых площадках. Участники освоили инструменты и узнали о самых актуальных нововведениях онлайн-рынка. О необходимости усилить обучающую работу с начинающими предпринимателями, чтобы мастера региона выходили на новые площадки сбыта, говорил глава региона Вячеслав Федорищев.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В ходе Дня маркетплейсов самозанятые освоили несколько тем, в том числе современные тенденции и стратегии работы на электронных площадках, вопросы подбора площадок, использование нейросетей для создания контента, а именно карточек товаров и описаний. Участники также обсудили, как с помощью искусственного интеллекта анализировать свои продажи.

"Самарская область в последние годы служит точкой притяжения крупнейших игроков рынка электронной торговли. И сегодня в регионе сосредоточены распределительные центры ведущих маркетплейсов страны: Озон, Вайлдберриз, Яндекс Маркет, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для предпринимателей это удобно, это ускоряет доставку товаров клиентам, минимизирует затраты на доставку товаров до склада, а значит делает работу на электронных площадках еще более выгодной".

Среди слушателей курса - Ирина Сидорская. Она уже более четырех лет создает украшения из натуральных камней, бижутерных сплавов для женщин, мужчин и детей. "В центре "Мой бизнес" я постоянный гость, регулярно пользуюсь услугами центра и часто посещаю образовательные мероприятия. Маркетплейсы - тема для меня новая, неизведанная, но в современных реалиях очень актуальная. Поэтому я и пришла на обучение - чтобы узнать о возможностях электронных площадок и понять, будет ли это прибыльно в моем случае", - рассказала Ирина Сидорская.

Мероприятие посетили и члены Ремесленной палаты Самарской области. Вице-президент ассоциации Татьяна Чертыковцева пояснила: "В Ассоциацию входит порядка 100 ремесленников. Они производят качественную продукцию, и продвигать ее необходимо должным образом. Маркетплейсы - хороший инструмент для этого. Но работа на электронных площадках требует соответствующего обучения, поэтому мы здесь".

Сегодня самозанятые являются важной составляющей развития и роста экономики региона. На территории Самарской области зарегистрировано уже более 250 тысяч пользователей специального налогового режима. Поддержка самозанятых - одно из направлений нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Расширяется уровень господдержки региональных производителей и в части локальных продаж. Принято решение о запуске проекта ярмарки, где производители сувенирной и творческой продукции могли бы регулярно ее продавать. Пилотную ярмарку планируют запустить в Тольятти на площадке парка в честь 50-летия АвтоВАЗа. Позже аналогичные точки продаж появятся в Самаре и Сызрани. 

"Подход центров "Мой бизнес" в формировании мероприятий - предлагать целевой аудитории современные инструменты для различных направлений бизнеса и, в первую очередь, для его продвижения. Самозанятым и ремесленникам важно найти своего покупателя, ведь они сами производят и реализуют свою продукцию. На обучающем курсе мы показали, как это сделать, используя электронные площадки", - отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития.

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