Вновь продлено ограничение движения по улицам Ленинградской и Степана Разина в Самаре

В Самаре на ул. Степана Разина производятся работы по ремонту и модернизации теплотрасс. В связи с этим участок закрыт для движения транспорта.
Ограничения уже продлевались до 17 августа.
В пятницу, 16 августа, мэрия Самары сообщила, что движение будет закрыто до 6:00 22 августа.
Также продлеваются ограничения из-за работ по реконструкции теплотрассы на ул. Ленинградской в районе пересечения с ул. Алексея Толстого до 06:00 21 августа.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!