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Власть и политика

Состоится круглый стол, посвященный продвижению интересов Самары на федеральном уровне

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 августа, в 15.00 в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства (ул. Буянова, 1, 2 подъезд) состоится круглый стол, посвященный продвижению региональных интересов на федеральном уровне и новым горизонтам промышленного развития губернии.

Промышленность региона получила серьезный лоббистский инструмент. Врио губернатора Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Промышленность", с каждым днем увеличивает количество федеральных связей региона, проводит встречи с федеральным руководством. Губерния принимает визиты федеральных чиновников и обращает на себя внимание президента России.

В рейтинге плотности федеральных контактов от "Минченко Консалтинг" Вячеслав Федорищев занял четвертое место среди всех глав регионов. В "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности губернаторов через призму Telegram" за июль врио губернатора Самарской области вошел в ТОП-10 по России и 1 место в Приволжском федеральном округе благодаря своей активности в оффлайн и в онлайн.

Эксперты обсудят, что дадут области возможности председателя комиссии Госсовета, а также как этим шансом воспользуется регион. Внимание федерального центра к Самарской области находится на пике. Как изменится Самарская область уже в ближайшее время? Какие новые механизмы поддержки отраслей сегодня разрабатываются? Какой опыт региона в этом направлении может быть масштабирован? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи.

Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись в социальной сети ВКонтакте в группе "Самарская область" (https://vk.com/video-116930_456245219) и в паблике "СОВА" (https://vk.com/sovanews63). Задавайте вопросы экспертам в комментариях к трансляции во время прямого эфира.

Спикеры:

Евгений Минченко — президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг",

Роман Пермяков — руководитель аналитического центра Г.У.Р.У., автор медиа-рейтинга "Индекс.Telegram", политконсультант

Олег Волков — врио министра промышленности и торговли Самарской области,

Виктор Кузнецов — депутат Самарской Губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике,

Денис Гараев — генеральный директор АО "Авиаагрегат",

Дмитрий Ешевский — генеральный директор компании "Тексистем рус",

Виктория Кокарева — кандидат технических наук, доцент кафедры технологий производства двигателей, заведующая лабораторией интеллектуальных систем управления предприятием Самарского университета им. Королева.

Гид потребителя

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