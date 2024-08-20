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Архитектура Культура

В Самаре пройдет авторская экскурсия "Куйбышев Вагана Каркарьяна"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 августа, исполнится 90 лет со дня рождения самарского архитектора, художника и градозащитника Вагана Каркарьяна. В эту дату, в 18:30, в рамках фестиваля "ЗИМфест. Наследие модернизма" состоится авторская экскурсия "Куйбышев Вагана Каркарьяна" (12+).

В 1960-1980-е архитектор спроектировал в соавторстве с коллегами десятки знаковых для города зданий и пространств. Среди них — вторая очередь набережной, Дворец бракосочетания, Дом советов (сейчас Правительство Самарской области), Дом актера и другие общественные и жилые здания. Участники экскурсии узнают о нескольких знаковых объектах, над которыми работал Ваган Каркарьян, и других постройках, созданных его коллегами в стиле советского модернизма. Ведущим экскурсии выступит ее автор — историк архитектуры, градозащитник, куратор "ЗИМфеста" Армен Арутюнов.

Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено, поэтому необходима регистрация по ссылке.

Место встречи: Волжский проспект, 45 (у мемориальной доски Вагана Каркарьяна).

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