Предпринимателям Самары рассказывают о том, как создавать ролики, которые будут продавать продукт или услугу через видеоконтент

Региональный центр инноваций StartupSamara совместно с экспертом по продвижению бизнеса через видеоформат, медиа-коучем Алексеем Цветковым проводит серию образовательных интенсивов, которая поможет предпринимателям создавать успешные видеоблоги, привлекать и удерживать зрителей, а также зарабатывать на своем контенте.

Порядка 65% пользователей ищут решения своих проблем на видеохостингах, выбирают видеоролики с инструкциями или объяснениями различного рода тем. Образовательный контент, поданный в видеоформате, устанавливает связь с потенциальными клиентами, повышает их доверие. К тому же существующая на рынке технология интерактивного видео позволяет зрителям активно взаимодействовать с контентом (можно использовать всплывающие подсказки для выполнения определённых действий). Короткие интерактивные рекламные ролики, которые позволяют сделать покупку прямо во время просмотра, становятся популярной альтернативой импульсным покупкам, какие часто случались у покупателей в магазинах в период до пандемии коронавируса. И это далеко не единственный пример того, как видео помогает развивать бизнес.

Видеоконтент сегодня — это не просто тренд, а мощный инструмент для привлечения и удержания аудитории. Серия образовательных интенсивов "Видеомаркетинг — инструкция по эксплуатации" призвана помочь:

стартапам и малому бизнесу, ищущим новые способы привлечения и удержания клиентов; предпринимателям и маркетологам, стремящимся использовать видео для продвижения своего бизнеса; начинающим блогерам, которые хотят быстро и эффективно развить свой канал; контент-криэйторам, которые хотят улучшить свои навыки и узнать о последних тенденциях видеомаркетинга.

В программе дня 21 августа:

От чего нужно отказаться, чтобы эффективно вырасти до 100 тысяч подписчиков.

Почему "просмотры" не равно "деньги" и что с этим делать.

Что нужно, чтобы начать видеоблог с нуля: конкретные стратегические шаги.

Какая команда нужна для создания блога.

Бесплатный видеотрафик: миф или рабочий инструмент.

Далее на повестке 22 августа:

Что такое концептуальный видео блог и почему он приносит больше всего аудитории.

Как создать свою концепцию и не быть похожим ни на одного конкурента.

Почему аутентичность спикера важнее, чем монтаж и крутая картинка.

5 критических ошибок в пути до 100 тысяч подписчиков.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.