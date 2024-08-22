Предпринимателям Самары рассказывают о том, как создавать ролики, которые будут продавать продукт или услугу через видеоконтент

Региональный центр инноваций StartupSamara совместно с экспертом по продвижению бизнеса через видеоформат, медиа-коучем Алексеем Цветковым проводит серию образовательных интенсивов, которая поможет предпринимателям создавать успешные видеоблоги, привлекать и удерживать зрителей, а также зарабатывать на своем контенте.
Порядка 65% пользователей ищут решения своих проблем на видеохостингах, выбирают видеоролики с инструкциями или объяснениями различного рода тем. Образовательный контент, поданный в видеоформате, устанавливает связь с потенциальными клиентами, повышает их доверие. К тому же существующая на рынке технология интерактивного видео позволяет зрителям активно взаимодействовать с контентом (можно использовать всплывающие подсказки для выполнения определённых действий). Короткие интерактивные рекламные ролики, которые позволяют сделать покупку прямо во время просмотра, становятся популярной альтернативой импульсным покупкам, какие часто случались у покупателей в магазинах в период до пандемии коронавируса. И это далеко не единственный пример того, как видео помогает развивать бизнес.
Видеоконтент сегодня — это не просто тренд, а мощный инструмент для привлечения и удержания аудитории. Серия образовательных интенсивов "Видеомаркетинг — инструкция по эксплуатации" призвана помочь:
- стартапам и малому бизнесу, ищущим новые способы привлечения и удержания клиентов;
- предпринимателям и маркетологам, стремящимся использовать видео для продвижения своего бизнеса;
- начинающим блогерам, которые хотят быстро и эффективно развить свой канал;
- контент-криэйторам, которые хотят улучшить свои навыки и узнать о последних тенденциях видеомаркетинга.
В программе дня 21 августа:
- От чего нужно отказаться, чтобы эффективно вырасти до 100 тысяч подписчиков.
- Почему "просмотры" не равно "деньги" и что с этим делать.
- Что нужно, чтобы начать видеоблог с нуля: конкретные стратегические шаги.
- Какая команда нужна для создания блога.
- Бесплатный видеотрафик: миф или рабочий инструмент.
Далее на повестке 22 августа:
- Что такое концептуальный видео блог и почему он приносит больше всего аудитории.
- Как создать свою концепцию и не быть похожим ни на одного конкурента.
- Почему аутентичность спикера важнее, чем монтаж и крутая картинка.
- 5 критических ошибок в пути до 100 тысяч подписчиков.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.
Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.