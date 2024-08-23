Теперь и без холодной: дома на Чернореченской/Спортивной полностью "обезводили"

В четверг, 22 августа, три дома на улицах Чернореченской, д. 4 и Спортивной, д. 25 и д. 27 остались без холодной воды. Ранее местные жители жаловались на отсутствие горячего водоснабжения.
"Холодную воду отключили еще ночью, но ремонтных работ до сих пор никто не ведет, - говорит жительница района Елизавета Муртазина. - А горячей воды у нас нет уже месяц".
Как сообщила старшая по дому на ул. Спортивной, 27 Анна Зайкина, "РКС" обнаружили заполненный колодец с холодной водой на придомовой территории двора Чернореченская, 4. Бригада ремонтников будет проводить работы по устранению засора колодца.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!