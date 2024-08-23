Теперь и без холодной: дома на Чернореченской/Спортивной полностью "обезводили"

В четверг, 22 августа, три дома на улицах Чернореченской, д. 4 и Спортивной, д. 25 и д. 27 остались без холодной воды. Ранее местные жители жаловались на отсутствие горячего водоснабжения.

"Холодную воду отключили еще ночью, но ремонтных работ до сих пор никто не ведет, - говорит жительница района Елизавета Муртазина. - А горячей воды у нас нет уже месяц".

Как сообщила старшая по дому на ул. Спортивной, 27 Анна Зайкина, "РКС" обнаружили заполненный колодец с холодной водой на придомовой территории двора Чернореченская, 4. Бригада ремонтников будет проводить работы по устранению засора колодца.