Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО

Торжественная церемония награждения военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск "Центр" государственными наградами состоялось в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО) на Авдеевском направлении.
За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командующий общевойскового объединения генерал-майор Рамиль Ибатулин. Личный состав подразделения был награжден Орденами Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость" и знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.
В завершение мероприятия командующий армии поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки "Центр".
"Моя группа штурмом подавила укрепы и при этом освободила населенный пункт. Это награда получена за счет пацанов, с которыми мы штурмовали", — рассказал командир штурмового отделения с позывным "Темный".
Командир взвода с позывным "Вэст" рассказал, что взял в плен военнослужащего ВСУ, за что и был награжден Орденом Мужества: "Наш личный состав был награжден за то, что с самого начала специальной военной операции выполняли задачи на все сто процентов. Проявляли стойкость и мужество. Я получил эту награду за то, что без оружия взял в плен украинского военнослужащего".
В ходе проведения СВО множество военнослужащих Центрального военного округа за проявленные мужество и героизм в выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, что позволяет поднять боевой дух бойцов и отметить их высокий вклад в выполнении поставленных перед ВС РФ задач.
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