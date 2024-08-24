В Тольятти вынесли приговор экс-руководителю департамента городского хозяйства

В Тольятти суд вынес приговор экс-руководителю департамента городского хозяйства. Его признали виновным в превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, в ноябре 2022 г. на улице в Тольятти дерево упало на человека. Пострадавший погиб, началось разбирательство. По версии следствия, руководитель департамента Максим Кузахметов знал, что к трагедии привело ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны сотрудников администрации. При этом с мая по сентябрь 2023 г. он подделал документы о том, что упавшее дерево было сухостоем, а срубить его должны были сотрудники МБУ "Зеленстрой". Это бы помогло чиновникам из администрации избежать ответственности.

Кроме того, уже во время расследования всплыла информация о других предполагаемых нарушениях чиновника. В 2023 г. Кузахметов участвовал в составлении сметы по благоустройству территории на объекте стелы-панно "Радость Труда" в Автозаводском районе. Контракт стоил 37 млн рублей. По версии следствия, условия контракта ограничивали конкуренцию и были сделаны под конкретного поставщика.

В результате суд на два с половиной года лишил экс-чиновника права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления.