"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" — 3:1

В воскресенье, 25 августа, в шестом туре РПЛ "Крылья Советов" принимали на своем поле "Пари Нижний Новгород".

Счет на 57 минуте открыли гости. Самарцы сравняли счет на 71 минуте. Прямым ударом со штрафного, заработанного Франко Орозко, отличился Томас Галдамес — 1:1. А через пять минут Томас Галдамес оформил дубль — 2:1. На последней минуте после ошибки защитников гостей Франко Орозко забил 3:1.

Теперь 28 августа "Крылья Советов" встретятся с "Динамо" в Москве.