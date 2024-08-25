"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" — 3:1

В воскресенье, 25 августа, в шестом туре РПЛ "Крылья Советов" принимали на своем поле "Пари Нижний Новгород".
Счет на 57 минуте открыли гости. Самарцы сравняли счет на 71 минуте. Прямым ударом со штрафного, заработанного Франко Орозко, отличился Томас Галдамес — 1:1. А через пять минут Томас Галдамес оформил дубль — 2:1. На последней минуте после ошибки защитников гостей Франко Орозко забил 3:1.
Теперь 28 августа "Крылья Советов" встретятся с "Динамо" в Москве.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!