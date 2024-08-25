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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" — 3:1

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 августа, в шестом туре РПЛ "Крылья Советов" принимали на своем поле "Пари Нижний Новгород".

Счет на 57 минуте открыли гости. Самарцы сравняли счет на 71 минуте. Прямым ударом со штрафного, заработанного Франко Орозко, отличился Томас Галдамес — 1:1. А через пять минут Томас Галдамес оформил дубль — 2:1. На последней минуте после ошибки защитников гостей Франко Орозко забил 3:1.

Теперь 28 августа "Крылья Советов" встретятся с "Динамо" в Москве.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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