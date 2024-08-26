В Самаре пройдет конференция для руководителей digital-продакшнов

С 3 по 5 октября 2024 в Самаре состоится конференция MediaSoft, где старожилы digital поделятся опытом, как развиваться на постоянно меняющемся рынке, когда стоит воздержаться от авантюр, какие проекты, решения, бизнес-юниты в перспективе лет привели к кратному росту.
Конференция MediaSoft — это ежегодная трехдневная конференция для руководителей и владельцев digital-продакшнов, агентств и студий, которая наполнена знаниями от лидеров рынка, новыми знакомствами, контактами и возможностями. В 2024 году тема конференции посвящена работе вдолгую: как агентства 10+ лет продолжают давать фору молодым.
Спикеры расскажут о своём опыте — как они продолжают быть лидерами рынка и в чем секрет долгосрочного успеха? Среди экспертов: Сергей Прокофьев (CreativePeople), Михаил Белошапка (Dalee), Юлия Бажанова (Aston), Сергей Михайлов (Факт), Александр Макарчук (DD Planet) и другие эксперты digital. В рамках конференции состоится круглый стол, где встретятся представители старой и новой школы. Они обсудят, как изменился рынок продакшнов, какие бизнес-модели сейчас неэффективны. На что руководители делают ставку — на опыт или молодость? Или всё новое — это хорошо забытое старое?
Более подробно на сайте конференции MediaSoft.
Организаторы приготовили для участников насыщенную программу:
3 октября (чт) — DigitalPreParty, нетворкинг и живое общение.
4 октября (птн) — доклады и круглые столы о том, как изменился рынок продакшнов, как компании продолжают стабильно расти и что они для этого делают. Почему другие игроки уходят на второй план и кто приходит им на замену. А также AfterParty, на котором состоится празднование 10-летия MediaSoft.
5 октября (сб) — технологическая экскурсия в бункер Сталина и "Ошибка выжившего" от Алексея Раменского, управляющего партнера Tagline / agency2agency.
Последние комментарии
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.