В Самаре пройдет конференция для руководителей digital-продакшнов

С 3 по 5 октября 2024 в Самаре состоится конференция MediaSoft, где старожилы digital поделятся опытом, как развиваться на постоянно меняющемся рынке, когда стоит воздержаться от авантюр, какие проекты, решения, бизнес-юниты в перспективе лет привели к кратному росту.

Конференция MediaSoft — это ежегодная трехдневная конференция для руководителей и владельцев digital-продакшнов, агентств и студий, которая наполнена знаниями от лидеров рынка, новыми знакомствами, контактами и возможностями. В 2024 году тема конференции посвящена работе вдолгую: как агентства 10+ лет продолжают давать фору молодым.

Спикеры расскажут о своём опыте — как они продолжают быть лидерами рынка и в чем секрет долгосрочного успеха? Среди экспертов: Сергей Прокофьев (CreativePeople), Михаил Белошапка (Dalee), Юлия Бажанова (Aston), Сергей Михайлов (Факт), Александр Макарчук (DD Planet) и другие эксперты digital. В рамках конференции состоится круглый стол, где встретятся представители старой и новой школы. Они обсудят, как изменился рынок продакшнов, какие бизнес-модели сейчас неэффективны. На что руководители делают ставку — на опыт или молодость? Или всё новое — это хорошо забытое старое?

Более подробно на сайте конференции MediaSoft.

Организаторы приготовили для участников насыщенную программу:

3 октября (чт) — DigitalPreParty, нетворкинг и живое общение.

4 октября (птн) — доклады и круглые столы о том, как изменился рынок продакшнов, как компании продолжают стабильно расти и что они для этого делают. Почему другие игроки уходят на второй план и кто приходит им на замену. А также AfterParty, на котором состоится празднование 10-летия MediaSoft.

5 октября (сб) — технологическая экскурсия в бункер Сталина и "Ошибка выжившего" от Алексея Раменского, управляющего партнера Tagline / agency2agency.