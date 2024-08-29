Верховный Суд не будет рассматривать жалобы на приговор бывшему топ-менеджеру АО "РКЦ "Прогресс"

Во вторник, 27 августа, Верховный Суд России отказал в рассмотрении кассационных жалоб на приговор Кировского районного суда, вынесенный экс-заместителю гендиректора - главному инженеру АО "РКЦ "Прогресс" Сергею Тюлевину. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, экс-заместителя генерального директора - главного инженера АО "РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и бывшую начальницу управления финансов и внешнеэкономической деятельности организации Светлану Кирилину обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере. Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Топ-менеджеры способствовали покупке вертикального токарно-фрезерного центра у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" по завышенной цене. Действовали они якобы в интересах Самарской торговой компании, с руководством которой была связана Кирилина. Также им вменяли в вину то, что без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с Газбанком на открытие кредитной линии на 500 млн рублей. Кроме того, правоохранители посчитали, что незаконной была командировка группы сотрудников во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 года. Предположительный ущерб мог составить более 819 млн рублей. Суд Кировского района 2 декабря 2021 г. приговорил Кирилину и Тюлевина к девяти годам колонии общего режима.

Приговор обжаловали. "Облсуд убрал из обвинения статью о нецелевом расходовании средств. Наказание снизили до шести с половиной лет лишения свободы. Гражданский иск отменили", - рассказывал адвокат Анатолий Мотин.

В итоге Роскосмос подал гражданский иск.

Позже в Шестом кассационном суде осужденные настаивали на отмене судебных решений и прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Якобы умысла на причинение ущерба Тюлевин и Кирилина не имели. Однако кассация ничего менять не стала.

В сентябре 2023 г. Октябрьский районный суд рассмотрел второе уголовное дело Кирилиной и Тюлевина. Их признали виновными по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Суд посчитал, что Кирилина и Тюлевин заключили фиктивный договор и оплатили неоказанные услуги по шефнадзору за строительством фундамента для гидравлического вытяжного пресса "Шуллер". Ущерб по уголовному делу составил более 16,6 млн рублей.

По первому обвинению подсудимые получили штраф 50 тыс. рублей. Но за истечением срока давности от этого наказания их освободили. За мошенничество каждому из обвиняемых назначили по совокупности преступлений (с учетом приговора Кировского районного суда Самары от 2 декабря 2021 г.) семь лет лишения свободы в ИК общего режима.

11 июня 2024 г. апелляционная инстанция Самарского областного суда исключила из обвинения у каждого подсудимого ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") как излишне вмененную. Им назначили дополнительное наказание - лишили права занимать определенные должности на полтора года, а также на месяц каждому снизили срок лишения свободы. То есть каждый из подсудимых должен будет отбывать наказание в колонии общего режима шесть лет и 11 месяцев.

Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, в Верховный Суд РФ поступила кассационная жалоба адвоката на приговор Каровского райсуда в отношении Светланы Кирилиной, а 16 июля - от другого адвоката на аналогичный приговор Сергею Тюлевину.

18 июля суд отказал в рассмотрении жалобы на приговор Кирилиной. Позже Кирилина подала еще одну жалобу сама, но ее вернули заявителю.

20 августа в Верховный Суд поступила жалоба на приговор суда первой инстанции от Сергея Тюлевина. 27 августа суд вынес решение об отказе в рассмотрении жалобы Тюлевина и его адвоката.