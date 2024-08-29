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Суды Происшествия

Судью, избившего ребенка на турнире, оштрафовали на 20 тыс. рублей

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Нефтегорского района Самарской области 29 августа вынес решение по жалобе на приговор Сархану Азиз оглы Мамедову. По информации, размещенной на сайте суда, уголовное дело было возбуждено в отношении него по п. а ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений").

Фото: предоставлено автором

Напомним, в Нефтегорске 20 мая 2023 г. проходили соревнования "Кожаный мяч".

"Команда из нашего села Борское Самарской области была приглашена. Нашей команде назначили штрафной, а до того судья удалил двух наших игроков. Потом судья — мастер по тхэквондо — подошел к моему сыну, сказал, что на него кто-то пожаловался, и ударил сначала в пах, а потом стал бить в нос", — рассказал журналисту Волга Ньюс отец мальчика, Алексей.

По словам отца мальчика, на помощь ребенку побежали зрители. "Медицинскую и правовую помощь организаторы соревнований (в частности, администрация Нефтегорского района) оказывать не стали, видимо, ввиду боязни огласки. И ребенок, избитый и в крови, поехал домой. Но мы написали заявление в правоохранительные органы", — говорит Алексей.

Алексей также рассказывает, что в полиции сначала дело по заявлению не возбуждали. Но сотрудники Богатовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области 30 ноября 2023 г. возбудили дело. О возмутительном случае Алексей писал в соцсетях руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Главный следователь страны поставил ход разбирательства на особый контроль.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина доклада о ходе и результатах расследования уголовного дела", — сообщали в ведомстве.

Однако у семьи потерпевшего ребенка оставалось немало вопросов. Во-первых, как говорят, спортивный судья играл за местную команду МВД. Алексей беспокоился, вдруг "связи" как-то позволят в дальнейшем избежать ответственности, особенно если дело будет разбираться в местном суде?

"Дальше мне известно, что после нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку спортивный судья продолжает работать в школе. То есть его фактически просто опять приняли на работу в данное образовательное учреждение", — возмущался также Алексей.

Сотрудники СК направляли в региональное минобрнауки официальное письмо с предложением провести проверку в отношении руководства школы о законности и обоснованности принятия мужчины на педагогическую должность, а также принять меры к исключению осуществления им трудовой деятельности, связанной с работой с несовершеннолетними детьми в образовательных учреждениях.

Чуть позже следователи сообщили, что дело передано в суд. Мировой суд Нефтегорского района (участок № 147) вынес решение. По ч. 2 ст. 115 УК РФ судье назначили исправительные работы. Осужденный приговор обжаловал. 29 августа 2024 г. судья Владислав Лопутнев переквалифицировал обвинение на "часть первую", убрав формулировку "из хулиганских побуждений". В итоге наказание Сархану Азиз оглы Мамедову изменили на штраф 20 тыс. рублей.

При этом, по неофициальным данным, защита Мамедова хотела снять судимость, которая могла помешать работать с детьми. Сам Сархан в судебном заседании сказал, что "хочет продолжать работать и передавать свои опыт и навыки". Журналисту Волга Ньюс осужденный ситуацию комментировать отказался. Отец же пострадавшего мальчика отметил в суде, что ему со стороны Сархана предлагали деньги, чтоб он отказался от претензий. Но мужчина считает, что будет справедливо, если избивший ребенка просто перестанет работать с детьми.

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