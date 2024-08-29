Судью, избившего ребенка на турнире, оштрафовали на 20 тыс. рублей

Суд Нефтегорского района Самарской области 29 августа вынес решение по жалобе на приговор Сархану Азиз оглы Мамедову. По информации, размещенной на сайте суда, уголовное дело было возбуждено в отношении него по п. а ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений").

Напомним, в Нефтегорске 20 мая 2023 г. проходили соревнования "Кожаный мяч".

"Команда из нашего села Борское Самарской области была приглашена. Нашей команде назначили штрафной, а до того судья удалил двух наших игроков. Потом судья — мастер по тхэквондо — подошел к моему сыну, сказал, что на него кто-то пожаловался, и ударил сначала в пах, а потом стал бить в нос", — рассказал журналисту Волга Ньюс отец мальчика, Алексей.

По словам отца мальчика, на помощь ребенку побежали зрители. "Медицинскую и правовую помощь организаторы соревнований (в частности, администрация Нефтегорского района) оказывать не стали, видимо, ввиду боязни огласки. И ребенок, избитый и в крови, поехал домой. Но мы написали заявление в правоохранительные органы", — говорит Алексей.

Алексей также рассказывает, что в полиции сначала дело по заявлению не возбуждали. Но сотрудники Богатовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области 30 ноября 2023 г. возбудили дело. О возмутительном случае Алексей писал в соцсетях руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Главный следователь страны поставил ход разбирательства на особый контроль.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина доклада о ходе и результатах расследования уголовного дела", — сообщали в ведомстве.

Однако у семьи потерпевшего ребенка оставалось немало вопросов. Во-первых, как говорят, спортивный судья играл за местную команду МВД. Алексей беспокоился, вдруг "связи" как-то позволят в дальнейшем избежать ответственности, особенно если дело будет разбираться в местном суде?

"Дальше мне известно, что после нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку спортивный судья продолжает работать в школе. То есть его фактически просто опять приняли на работу в данное образовательное учреждение", — возмущался также Алексей.

Сотрудники СК направляли в региональное минобрнауки официальное письмо с предложением провести проверку в отношении руководства школы о законности и обоснованности принятия мужчины на педагогическую должность, а также принять меры к исключению осуществления им трудовой деятельности, связанной с работой с несовершеннолетними детьми в образовательных учреждениях.

Чуть позже следователи сообщили, что дело передано в суд. Мировой суд Нефтегорского района (участок № 147) вынес решение. По ч. 2 ст. 115 УК РФ судье назначили исправительные работы. Осужденный приговор обжаловал. 29 августа 2024 г. судья Владислав Лопутнев переквалифицировал обвинение на "часть первую", убрав формулировку "из хулиганских побуждений". В итоге наказание Сархану Азиз оглы Мамедову изменили на штраф 20 тыс. рублей.

При этом, по неофициальным данным, защита Мамедова хотела снять судимость, которая могла помешать работать с детьми. Сам Сархан в судебном заседании сказал, что "хочет продолжать работать и передавать свои опыт и навыки". Журналисту Волга Ньюс осужденный ситуацию комментировать отказался. Отец же пострадавшего мальчика отметил в суде, что ему со стороны Сархана предлагали деньги, чтоб он отказался от претензий. Но мужчина считает, что будет справедливо, если избивший ребенка просто перестанет работать с детьми.