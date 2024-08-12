В Самарской области обжалуют решение суда об избиении ребенка судьей на турнире

Эта история о ЧП в Самарской области была на личном контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Пострадал на глазах у зрителей на соревнованиях 14-летний мальчик. Сотрудники СУ СКР по Самарской области передали дело в суд. Но потерпевшая семья переживает, что вдруг решение будет слишком мягким.

Напомним, соревнования "Кожаный мяч" проходили в Нефтегорске 20 мая 2023 года.



"Команда из нашего села Борского Самарской области была приглашена. Нашей команде назначили штрафной, а до того судья удалил двух наших игроков. Потом судья — мастер по тхэквондо — подошел к моему сыну, сказал, что на него кто-то пожаловался, и ударил сначала в пах, а потом стал бить в нос", — рассказал журналисту Волга Ньюс отец мальчика, Алексей.

По словам отца мальчика, на помощь ребенку побежали зрители.

"Медицинскую и правовую помощь организаторы соревнований (в частности, администрация Нефтегорского района) оказывать не стали, видимо, ввиду боязни огласки. И ребенок, избитый и в крови, поехал домой. Но мы написали заявление в правоохранительные органы", — говорит Алексей.

Алексей также рассказывает, что в полиции сначала дело по заявлению не возбуждали. Но сотрудники Богатовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области 30 ноября 2023 г. возбудили дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). О возмутительном случае Алексей писал в соцсетях руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Главный следователь страны поставил ход разбирательства на особый контроль.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина доклада о ходе и результатах расследования уголовного дела", — сообщали в ведомстве.

Однако у семьи потерпевшего ребенка оставалось немало вопросов. Во-первых, как говорят, спортивный судья играл за местную команду МВД. Алексей беспокоится, а вдруг "связи" как-то позволят в дальнейшем избежать ответственности, особенно если дело будут разбирать в местном суде?

"Дальше мне известно, что после нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку спортивный судья продолжает работать в школе. То есть его фактически просто опять приняли на работу в данное образовательное учреждение", — возмущался также Алексей.

Сотрудники Следственного комитета направляли в региональное минобрнауки официальное письмо с предложением провести проверку в отношении руководства школы о законности и обоснованности принятия мужчины на педагогическую должность, а также принять меры к исключению осуществления им трудовой деятельности, связанной с работой с несовершеннолетними детьми в образовательных учреждениях.

Чуть позже следователи сообщили, что дело передали в суд.

Как рассказал 12 августа журналисту Волга Ньюс папа пострадавшего мальчика, мировой суд Нефтегорского района (участок № 147) некоторое время назад вынес решение. По ст. 115 части 2 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровья ребенку судье назначили исправительные работы. Пострадавшие жалуются: якобы в период процесса защита судьи то повышала голос на ребенка, то, напротив, пострадавшей семье предлагали деньги, чтоб примириться и закрыть вопрос.

"Я им отвечал постоянно, что я детством не торгую и даже за 1 миллиард у. е. не пойду на сделку с совестью", — сообщил отец.

А дальше, по словам папы пострадавшего мальчика, случилось что-то в стиле 90-х: к дому подъехал "Лексус" и вышедший мужчина не самым вежливым образом стал убеждать, что деньги надо взять.



"Сейчас защита судьи обжалует приговор. Они просят назначить лишь судебный штраф. Получится, что преступник, который избил ребенка (черепно-мозговая травма, перелом носа, отбиты половые органы) просто отделается судебным штрафом и продолжит калечить детей?", — возмущается папа пострадавшего мальчика.