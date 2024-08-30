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Экономика и бизнес

Ларьки на колесах: на Московском шоссе завершают строительство нового рынка

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Преображение торговой площадки на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной в Самаре выходит на финишную прямую. Что там происходит, снял на видео местный блогер Евгений Щекин.

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

Судя по видео, часть торговых объектов сделали стационарными, часть — передвижными: У ларьков есть колеса. Старые киоски снесут.

Как объяснял в интервью Волга Ньюс руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов, причиной переноса торговых рядов стало их расположение в охранной зоне линий электропередач.

Монтаж новой ярмарки и снос старых планируется завершить в июне 2024 года. Освобожденную территорию благоустроят. Посмотрите, как будет выглядеть площадка.

Вопрос о переносе рынка еще несколько лет назад подняли энергетики. Дело в том, что в непосредственной близости от торговых точек стоит опора ЛЭП. Это сочли небезопасным как для посетителей и работников рынка, так и для всего города. В случае аварийной ситуации (например, пожара) часть Самары могла остаться без электричества.

По информации Волга Ньюс, оператором ярмарки осталось ООО "Восход и К". По данным ИАС Seldon.Basis, учредителями компании являются Елена и Александр Кан. Им также принадлежит ресторан "Золотая Пагода", где в 2020 году произошел крупный пожар.

 

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