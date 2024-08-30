Ларьки на колесах: на Московском шоссе завершают строительство нового рынка

Преображение торговой площадки на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной в Самаре выходит на финишную прямую. Что там происходит, снял на видео местный блогер Евгений Щекин.
Судя по видео, часть торговых объектов сделали стационарными, часть — передвижными: У ларьков есть колеса. Старые киоски снесут.
Как объяснял в интервью Волга Ньюс руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов, причиной переноса торговых рядов стало их расположение в охранной зоне линий электропередач.
Монтаж новой ярмарки и снос старых планируется завершить в июне 2024 года. Освобожденную территорию благоустроят. Посмотрите, как будет выглядеть площадка.
Вопрос о переносе рынка еще несколько лет назад подняли энергетики. Дело в том, что в непосредственной близости от торговых точек стоит опора ЛЭП. Это сочли небезопасным как для посетителей и работников рынка, так и для всего города. В случае аварийной ситуации (например, пожара) часть Самары могла остаться без электричества.
По информации Волга Ньюс, оператором ярмарки осталось ООО "Восход и К". По данным ИАС Seldon.Basis, учредителями компании являются Елена и Александр Кан. Им также принадлежит ресторан "Золотая Пагода", где в 2020 году произошел крупный пожар.
Последние комментарии
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
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