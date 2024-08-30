Экс-чиновника из Волжского района осудили за два десятка подлогов

В Самарской области суд вынес приговор бывшему и. о. руководителя Управление градостроительства и ЖКХ администрации Волжского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Его обвиняли в превышении полномочий, 11 эпизодах злоупотребления полномочиями и 22 эпизодах служебного подлога.

По версии следствия, в 2019–2020 гг. чиновник принимал и оплачивал фактически не выполненные работы ООО "Гранит Строй" и техническому директору этой организации, являющемуся еще и индивидуальным предпринимателем. Перечислено было 5,8 млн рублей. Кроме того, руководитель управления давал устные указания подчиненным не контролировать ход и объем выполнения работ.

Подрядчики занимались ремонтом образовательных учреждений и благоустройством памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Суд по совокупности преступлений назначил экс-чиновнику три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф 750 тыс. рублей. Также мужчине запретили на четыре года занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

Напомним, в декабре 2023 г. в Самаре вынесли приговор директору "Гранит Строй" как раз за махинациями с контрактами 2019–2020 годов. Фактический объем выполненных работ по 10 контрактам был меньше указанного в документах. В результате фирма незаконно получила более 1,5 млн рублей из бюджета.