16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Судью, избившего ребенка на турнире, оштрафовали на 20 тыс. рублей Верховный Суд не будет рассматривать жалобы на приговор бывшему топ-менеджеру АО "РКЦ "Прогресс" Бывшему замглавы Жигулевска Игорю Смураге смягчили приговор Уголовное дело об отчуждении земель парка 60-летия Советской власти признали законным Жителя Самарской области приговорили к 11 годам колонии за теракт в Саратове

Суды Происшествия

Экс-чиновника из Волжского района осудили за два десятка подлогов

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области суд вынес приговор бывшему и. о. руководителя Управление градостроительства и ЖКХ администрации Волжского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Его обвиняли в превышении полномочий, 11 эпизодах злоупотребления полномочиями и 22 эпизодах служебного подлога.

По версии следствия, в 2019–2020 гг. чиновник принимал и оплачивал фактически не выполненные работы ООО "Гранит Строй" и техническому директору этой организации, являющемуся еще и индивидуальным предпринимателем. Перечислено было 5,8 млн рублей. Кроме того, руководитель управления давал устные указания подчиненным не контролировать ход и объем выполнения работ.

Подрядчики занимались ремонтом образовательных учреждений и благоустройством памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Суд по совокупности преступлений назначил экс-чиновнику три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф 750 тыс. рублей. Также мужчине запретили на четыре года занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

Напомним, в декабре 2023 г. в Самаре вынесли приговор директору "Гранит Строй" как раз за махинациями с контрактами 2019–2020 годов. Фактический объем выполненных работ по 10 контрактам был меньше указанного в документах. В результате фирма незаконно получила более 1,5 млн рублей из бюджета.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1