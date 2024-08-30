Минтранс отсудил компенсацию за срыв сроков строительства Фрунзенского моста

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску регионального минтранса к ОАО "Стройтрансгаз". Причиной разбирательства стал срыв сроков строительства первой очереди Фрунзенского моста.

"Стройтрансгаз" получил контракт на строительство объекта в 2015 г. Стоимость составила 12 млрд рублей.

Мост связывает Самарский и Куйбышевский районы Самары. В состав объекта входят шестиполосный сталежелезобетонный мост через реку Самару, железобетонный мост через озеро Банное, транспортные развязки на улицах Шоссейной и Фрунзе, основной ход дороги. Движение по ним открыли 31 декабря 2019 года. Правда, официального ввода в эксплуатацию пришлось ждать несколько лет. Произошло это только в декабре 2023 года.

Неустойку за несоблюдение сроков сдачи объекта министерство оценило в 3,27 млрд рублей. Расчет велся за период с 1 августа 2020 г. по 14 декабря 2023 г., когда был подписан акт приемки выполненных работ. Тогда же была введена в эксплуатацию первая очередь Фрунзенского моста.

Просрочка, со слов представителя минтранса, возникла из-за актуализации проектной документации, а изменения в проект не всегда получали положительное заключение Главгосэкспертизы. Кроме того, при проверке Фрунзенского моста было сформировано 127 пунктов замечаний к объекту. Работы по их устранению проводились до сентября 2023 года.

По мнению "Стройтрансгаз", по условиям контракта компания не обязана была разрабатывать проектную документацию и содействовать получению документации для ввода Фрунзенского моста в эксплуатацию. Подрядчик вел лишь строительно-монтажные работы с привлечением субподрядчика ООО Строительная компания "Мосты и тоннели", основной объем которых завершил в ноябре 2020 года.

В рамках гарантийных обязательств "Стройтрансгаз" выполнял работы по усилению опоры № 3, что не было предусмотрено контрактом. Вероятно, с этим связаны встречные требования компании на 111,8 млн руб. как неосновательное обогащение.

Однако суд лишь частично удовлетворил требования минтранса, постановив взыскать с подрядчика 323,7 млн рублей. "Стройтрансгазу" арбитражи вовсе отказал в удовлетворении иска.