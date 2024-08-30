Минтранс отсудил компенсацию за срыв сроков строительства Фрунзенского моста

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску регионального минтранса к ОАО "Стройтрансгаз". Причиной разбирательства стал срыв сроков строительства первой очереди Фрунзенского моста.
"Стройтрансгаз" получил контракт на строительство объекта в 2015 г. Стоимость составила 12 млрд рублей.
Мост связывает Самарский и Куйбышевский районы Самары. В состав объекта входят шестиполосный сталежелезобетонный мост через реку Самару, железобетонный мост через озеро Банное, транспортные развязки на улицах Шоссейной и Фрунзе, основной ход дороги. Движение по ним открыли 31 декабря 2019 года. Правда, официального ввода в эксплуатацию пришлось ждать несколько лет. Произошло это только в декабре 2023 года.
Неустойку за несоблюдение сроков сдачи объекта министерство оценило в 3,27 млрд рублей. Расчет велся за период с 1 августа 2020 г. по 14 декабря 2023 г., когда был подписан акт приемки выполненных работ. Тогда же была введена в эксплуатацию первая очередь Фрунзенского моста.
Просрочка, со слов представителя минтранса, возникла из-за актуализации проектной документации, а изменения в проект не всегда получали положительное заключение Главгосэкспертизы. Кроме того, при проверке Фрунзенского моста было сформировано 127 пунктов замечаний к объекту. Работы по их устранению проводились до сентября 2023 года.
По мнению "Стройтрансгаз", по условиям контракта компания не обязана была разрабатывать проектную документацию и содействовать получению документации для ввода Фрунзенского моста в эксплуатацию. Подрядчик вел лишь строительно-монтажные работы с привлечением субподрядчика ООО Строительная компания "Мосты и тоннели", основной объем которых завершил в ноябре 2020 года.
В рамках гарантийных обязательств "Стройтрансгаз" выполнял работы по усилению опоры № 3, что не было предусмотрено контрактом. Вероятно, с этим связаны встречные требования компании на 111,8 млн руб. как неосновательное обогащение.
Однако суд лишь частично удовлетворил требования минтранса, постановив взыскать с подрядчика 323,7 млн рублей. "Стройтрансгазу" арбитражи вовсе отказал в удовлетворении иска.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...