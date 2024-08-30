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Культура

Более 1400 музыкантов примут участие в этапе ПФО фестиваля "Душа баяна"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив со 2 по 5 сентября в Самаре.

В Приволжском федеральном округе примут участие рекордное число музыкантов — более 1400 — из восьми областей: Ивановской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Ярославской и четырех республик — Башкортостана, Мордовии, Татарстана и Удмуртии.

Конкурсные прослушивания участников этапа в ПФО пройдут 2–4 сентября в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова (Самара, ул. Шостаковича, 7), а лучшие номера прозвучат на Гала-концерте 5 сентября, в 16:00. Вход для всех желающих свободный.

В жюри фестиваля — известные российские артисты, музыканты, композиторы, заслуженные деятели искусств России: лауреат губернской премии в области культуры и искусства Елена Гуляева, директор и главный режиссер Всероссийского фестиваля "Душа баяна" Сергей Сушко, профессор, заведующая кафедрой музыкальных инструментов Самарского государственного социально-педагогического университета, заслуженный работник культуры РФ Алла Кац. Художественный руководитель фестиваля Сергей Войтенко — заслуженный артист России, известный российский музыкант, композитор, певец, член комиссии по направлению "Культура" при Государственном совете РФ. 

Победитель Гран-при этапа фестиваля в Приволжском федеральном округе получит профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь и вместе с обладателями первых премий поедет в Москву на суперфинал, где выступит на Гала-концерте с участием звезд российской эстрады. Эфир будет транслироваться на одном из федеральных телеканалов.

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