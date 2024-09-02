В Самаре впервые пройдут соревнования "Стальная воля"

С 4 по 8 сентября 60 команд людей с инвалидностью и ОВЗ соберутся на Всероссийские соревнования по футболу в Самаре.
Мужские и женские команды из 25 регионов страны будут соревноваться в семи дисциплинах:
- футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши);
- футбол ампутантов (мужчины);
- футбол глухих (мужчины, женщины, юноши);
- мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши);
- мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины);
- ПОДА-футбол на электроколясках (юноши);
- трансплант-футбол (мужчины).
Всероссийские соревнования пройдут 5–7 сентября на тренировочных полях "Солидарность Самара Арены" (Демократическая улица, 57) и в спорткомплексе "МТЛ-Арена" (улица Советской Армии, 253).
Открытие состоится 5 сентября на "Солидарность Самара Арене", начало в 9:00.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️