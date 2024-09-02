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Футбол Спорт

В Самаре впервые пройдут соревнования "Стальная воля"

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 8 сентября 60 команд людей с инвалидностью и ОВЗ соберутся на Всероссийские соревнования по футболу в Самаре.

Мужские и женские команды из 25 регионов страны будут соревноваться в семи дисциплинах:

  • футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши);
  • футбол ампутантов (мужчины);
  • футбол глухих (мужчины, женщины, юноши);
  • мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши);
  • мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины);
  • ПОДА-футбол на электроколясках (юноши);
  • трансплант-футбол (мужчины).

Всероссийские соревнования пройдут 5–7 сентября на тренировочных полях "Солидарность Самара Арены" (Демократическая улица, 57) и в спорткомплексе "МТЛ-Арена" (улица Советской Армии, 253).

Открытие состоится 5 сентября на "Солидарность Самара Арене", начало в 9:00.

 

 

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