Продолжается прием заявок на конкурс "Вместе против коррупции!", объявленный Генпрокуратурой РФ.
Напомним, прием конкурсных работ (антикоррупционных плакатов и видеороликов) осуществляется на сайте до 1 октября.
В этом году конкурс впервые организован для молодежи всех стран мира и анонсирован на Восьмой сессии Конференции государств - участников конвенции ООН против коррупции.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...