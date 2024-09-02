Продолжается прием заявок на конкурс "Вместе против коррупции!", объявленный Генпрокуратурой РФ.

Напомним, прием конкурсных работ (антикоррупционных плакатов и видеороликов) осуществляется на сайте до 1 октября.

В этом году конкурс впервые организован для молодежи всех стран мира и анонсирован на Восьмой сессии Конференции государств - участников конвенции ООН против коррупции.