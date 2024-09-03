Ряд домов на ул. Мориса Тореза временно отключат от холодного водоснабжения

Во вторник, 3 сентября, несколько домов на ул. Мориса Тореза в Самаре останутся без холодной вод из-за ремонтно-профилактические работ на сетях, сообщает РКС-Самара.
Подача воды будет ограничена с 10:00 до 17:00 по адресам: ул. Мориса Тореза, 137, 139, 145, 147, 149, 151, 155, 155а; ул. Футболистов, 2.
Бойлер по адресу: ул. Футболистов, 2.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.