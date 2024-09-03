Ряд домов на ул. Мориса Тореза временно отключат от холодного водоснабжения

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Во вторник, 3 сентября, несколько домов на ул. Мориса Тореза в Самаре останутся без холодной вод из-за ремонтно-профилактические работ на сетях, сообщает РКС-Самара.