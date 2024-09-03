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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары изменила решение по парковкам для высоток у ТЦ "ГудОК"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары изменила ранее принятое решение о предоставлении ООО "СЗ "ССК-ЮГ" разрешения строить дома ну ул. Красноармейской с отклонением от норматива по парковочным местам.

В 2022 г. по итогам публичных слушаний мэрия согласовала возможность строительства жилых высоток у ТЦ "ГудОК" с 0,5 парковочного места на квартиру, вместо предусмотренного нормативом одного места.

Однако во вторник, 3 сентября, опубликовано постановление, которым в отклонении от норматива отказывается. В документе содержится ссылка на решение Ленинского районного суда по иску прокуратуры.

Напомним, ранее надзорное ведомство сообщало, что в судебном порядке добилось отмены нескольких разрешений горадминистрации на уменьшение числа парковок, выданных застройщикам. В их числе указывалась и площадка "ССК-ЮГ" на ул. Красноармейской.

Прокуратура указывала, что "ССК-ЮГ" "не было представлено исчерпывающих документов, подтверждающих, что конфигурация, инженерно-геологические или иные неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка не позволяют осуществить строительство многоквартирного дома с соблюдением установленного параметра по количеству парковочных мест".

Возражения представителей компании, указывавших, что машины можно будет оставлять на парковке ТЦ "ГудОК", суд не принял и 20 февраля 2024 г. иск прокуратуры удовлетворил. Исполняя это решение мэрия 3 сентября опубликовала соответствующее постановление.

Также напомним, что в июле мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик высотки, которую "ССК-ЮГ" планируется построить возле ТЦ "ГудОК". Известно, что это будет дом высотой 23 этажа и площадью 31,1 тыс. кв. м.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ "ССК-ЮГ" принадлежит Виктору Суркову - основателю и владельцу девелоперской группы "Виктор и Ко". ТК "ГудОК" принадлежит его сыну Андрею Суркову. "ССК-ЮГ" также реализует проект жилой застройки возле ТЦ "Metro" на ул. Уральской.

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