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Суды Происшествия

Дело группировки "лидера молодежи" Адама Кучиева могут пересмотреть в Самаре

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На решение по громкому уголовному делу группировки с участием представителя известной семьи Кучиевых поступила жалоба адвоката. Информация отображается на сайте суда Самарского района Самары. Судя по дате отметки — речь идет об обжаловании приговора.

Напомним, Адам Кучиев упоминался в СМИ как лидер региональной общественной организации "Чеченский национальный культурный центр "Даймокх" (Отчизна), который, в том числе занимался воспитанием молодежи. Адама Кучиева объявляли в федеральный розыск в 2021 году. Среди тех, кого задержали и отправили под суд, — еще двое Кучиевых плюс их товарищи по фамилиям Бочкарев, Булохов и Мамкеев. Мужчин обвиняли в вымогательстве, грабежах, разбое, хулиганстве и похищении человека. В частности, одному из Кучиевых вменили сразу восемь преступлений. По версии следствия, группировка орудовала в Самаре и Красноярском районе. Это не мешало Кучиеву в то же время являться лидером молодежного крыла "Вайнах" (позже ее сменила "Даймокх").

"Приговором установлено, что в марте 2016 г. Кучиев К. А. группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений совершили похищение человека. Преступная группа на автомобиле прибыла по месту жительства потерпевшего Г., где под обманным предлогом выманила Г. из дома, при появлении которого, применяя насилие, осуществили незаконный силовой захват, после чего поместили потерпевшего Г. в свой автомобиль, переместили в безлюдное место, расположенное на берегу р. Самара. При этом, Кучиев К. А. с целью подавления воли потерпевшего Г. к сопротивлению, кулаками рук нанес множественные удары, демонстрируя оружие. Кроме этого, Кучиев К. А. совершил разбой в отношении потерпевшего Г. с целью хищения денег, причинив потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере", — сообщали об одном из эпизодов в суде Самарского района Самары.

Также группировка нападала на людей на улицах. Например, в июне 2020 г. мужчины напали на человека прямо у отдела полиции № 5 У МВД России по Самаре.

1 июля 2024 г. К. Кучиеву назначили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Булохову — 15 лет лишения свободы, Мамкееву — 11 лет лишения свободы, З. Кучиеву — 10 лет лишения свободы, Бочкареву — четыре года.

Далее защитник подал апелляционную жалобу. 30 августа, судя по отметкам на страничке судебного процесса, она направлена в областной суд.

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