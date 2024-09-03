Два человека пострадали в ДТП на мосту в Самаре

Во вторник, 3 сентября, в Самаре произошло ДТП на мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

19-летняя девушка ехала Citroen в направлении Южного шоссе со стороны ул. Авроры. На мосту она выехала на встречную полосу и столкнулась с Volvo под управлением 37-летнего мужчины.

Оба водителя пострадали, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.