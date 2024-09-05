Два человека пострадали в массовом ДТП под Кинелем

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В среду, 4 сентября, в 18:35 между 23 и 24 км дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в Кинельском районе произошло столкновение трех легковых автомобилей: ГАЗ 282 DE, Lada Priora, Mazda и грузовиков SANY и DAF с полуприцепами, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области