Суд постановил вернуть Самаре участки под двумя автостоянками

Арбитражный суд завершил рассмотрение двух исков региональной прокуратуры. Они были направлены на возвращение в собственность Самары двух земельных участков.
Ответчиком по первому заявлению выступило ООО "Фортуна", которое организовало автостоянку на участке площадью 862,4 кв. м напротив дома № 47 по ул. Гастелло. Договор аренды у компании есть — он заключен с МП "Ремжилуниверсал" 1 апреля 2019 года. Правда, не на участок, а на забор протяженностью 60 погонных метров.
"Как указал прокурор, заключение вышеуказанного договора аренды, по сути, имеет цель фактической передачи "Фортуне" в аренду участка, поскольку использование в коммерческой деятельности только ограждения и будки охраны для организации автостоянки невозможно. Таким образом, соглашение обладает признаками недействительности сделки в силу ее притворности", — говорится в материалах суда.
Арбитраж согласился с позицией прокуратуры и частично удовлетворил иск. Сделку "Фортуны" и МП признали недействительной. Теперь компания должна вернуть городу участок, забор и пост охраны — то есть фактически завершить свою работу на площадке. За каждый день неисполнения решения суда "Фортуна" будет платить по 1000 рублей. А вот неосновательного обогащения суд не углядел, так как фирма перечисляла арендную плату, и в удовлетворении этой части иска отказал.
Второй процесс прошел по аналогичному сценарию. Прокуратура подала иск к ООО "Руса" с требованием о возврате участка площадью 3,6 тыс. кв. м напротив дома № 201б по пр. Карла Маркса и взыскании 876,9 тыс. рублей. Вторым ответчиком также выступал "Ремжилуниверсал".
Из материалов дела следует, что МП также предоставило в аренду компании только забор, а не участок. Поэтому сделку также признали недействительной. Компания должна будет вернуть городу участок, забор и будку охраны. Неосновательного обогащения суд также не углядел.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?