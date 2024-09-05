Суд постановил вернуть Самаре участки под двумя автостоянками

Арбитражный суд завершил рассмотрение двух исков региональной прокуратуры. Они были направлены на возвращение в собственность Самары двух земельных участков.

Ответчиком по первому заявлению выступило ООО "Фортуна", которое организовало автостоянку на участке площадью 862,4 кв. м напротив дома № 47 по ул. Гастелло. Договор аренды у компании есть — он заключен с МП "Ремжилуниверсал" 1 апреля 2019 года. Правда, не на участок, а на забор протяженностью 60 погонных метров.

"Как указал прокурор, заключение вышеуказанного договора аренды, по сути, имеет цель фактической передачи "Фортуне" в аренду участка, поскольку использование в коммерческой деятельности только ограждения и будки охраны для организации автостоянки невозможно. Таким образом, соглашение обладает признаками недействительности сделки в силу ее притворности", — говорится в материалах суда.

Арбитраж согласился с позицией прокуратуры и частично удовлетворил иск. Сделку "Фортуны" и МП признали недействительной. Теперь компания должна вернуть городу участок, забор и пост охраны — то есть фактически завершить свою работу на площадке. За каждый день неисполнения решения суда "Фортуна" будет платить по 1000 рублей. А вот неосновательного обогащения суд не углядел, так как фирма перечисляла арендную плату, и в удовлетворении этой части иска отказал.

Второй процесс прошел по аналогичному сценарию. Прокуратура подала иск к ООО "Руса" с требованием о возврате участка площадью 3,6 тыс. кв. м напротив дома № 201б по пр. Карла Маркса и взыскании 876,9 тыс. рублей. Вторым ответчиком также выступал "Ремжилуниверсал".

Из материалов дела следует, что МП также предоставило в аренду компании только забор, а не участок. Поэтому сделку также признали недействительной. Компания должна будет вернуть городу участок, забор и будку охраны. Неосновательного обогащения суд также не углядел.