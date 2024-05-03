Прокуратура потребовала вернуть в собственность Самары участки под четырьмя автостоянками

Региональная прокуратура обратилась в Арбитражный суд с исками о возврате в муниципальную собственность четырех земельных участков. Судя по информации из открытых источников, их используют под автостоянки.

Ответчиком по первому заявлению выступает ООО "Фортуна", с которым 1 апреля 2019 года МП "Ремжилуниверсал" заключило договор аренды. Надзорное ведомство считает его притворным. Поэтому попросила признать соглашение недействительным. Также прокуратура потребовала обязать компанию вернуть МП забор протяженностью 60 погонных метров, пост охраны и истребовать из "чужого незаконного пользования" участок площадью 862,4 кв. м напротив дома № 47 по ул. Гастелло.

Зашла в иске речь и о деньгах. "Фортуну" могут обязать перечислить в бюджет Самары "сумму неосновательного обогащения" в виде неоплаты за пользование частью улично-дорожной сети в отсутствие договора за период 2021–2023 годов в размере 198,17 тыс. рублей.

Остальные иски составлены аналогичным образом. Второе заявление подано к ООО "Руса" с требованием о возврате участка площадью 3,7 тыс. кв. м напротив дома № 201б по пр. Карла Маркса и взыскании 876,9 тыс. рублей. Ответчиком по третьему иску прокуратуры выступает ООО "Техсервис". Эту компанию просят обязать вернуть участок 2,19 тыс. кв. м рядом с пр. Ленина, 139. Также с общества взыскивают 484,3 тыс. руб. "неосновательного обогащения".

Еще один иск прокуратуры подан к ООО "ВМ Групп" в связи с незаконным, по мнению ведомства, использованием земельного участка площадью 3,5 тыс. кв. м на ул. Магистральной, 80Н. Помимо этого, с компании взыскивают 462,9 тыс. руб., не оплаченных за использование имущества в 2021–2023 годах.

Все заявления приняты к рассмотрению. Отметим, прокуратура в Самаре ведет работу по ликвидации незаконных автостоянок уже несколько лет. Еще в 2018 году сообщалось о том, что в городе выявлено 296 автостоянок, половина из которых оказались незаконными.