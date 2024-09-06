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Государство и Бизнес Экономическая политика

Ульяновские власти опасаются за бюджет из-за блокирования пивзавода "Трехсосенский"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Ульяновской области обратилось в Арбитражный суд Самарской области с просьбой снять арест со счетов контрагентов ООО "Трехсосенский" - крупного производителя пива в соседнем регионе.

ООО "Трехсосенский", принадлежащее экс-депутату Самарской губернской думы и ульяновского заксобрания Михаилу Родионову, осуществляет деятельность на двух площадках Ульяновской области. Родионов также владеет ООО "Завод "Трехсосенский", которое находится в процедуре банкротства. В рамках этого процесса и были наложены обеспечительные меры в виде ареста активов и счетов контролирующих общество лиц и контрагентов.

Напомним, ООО "Завод "Трехсосенский" было признано банкротом в 2020 году. В начале года ФНС России вошла в третью очередь реестра требований кредиторов с суммой 9,6 млрд рублей. 

В августе налоговики потребовали в суде привлечь к ответственности по долгам предприятия Михаила Родионова, бывших руководителей "Завода "Трехсосенский" Лилию Родионову (по данным судебного досье, экс-супруга Михаила Родионова) и Кирилла Казацкого, ООО "ВСК", ООО "М-Ком" и ООО "КФХ Возрождение". Родионова также является учредителем "ВСК" и "М-Ком", которые владеют оборудованием и сертификатом на продукцию.

В рамках этого требования самарский арбитраж наложил арест на счета и активы перечисленных лиц. По мнению фискалов, "ВСК", "М-Ком" и "КФХ Возрождение", а также Лилия Родионова "извлекли существенную выгоду за счет перераспределения сокрытой выручки должника через подконтрольную организацию". 

В связи с последними событиями "правительство Ульяновской области выражает озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг общества с ограниченной ответственностью "Трехсосенский" (далее — ООО "Трехсосенский"), являющегося основным налогоплательщиком в областной бюджет Ульяновской области". По прогнозам региональных властей, обеспечительные меры ведут "к фактической остановке их операционной деятельности ("ВСК", "М-Ком". — Прим. Волга Ньюс), невозможности закупки товарной продукции, срыву поставок сырья и оборудования для нужд ООО "Трехсосенский", что в свою очередь грозит прекращением выпуска продукции и, как следствие, прекращением поступлений доходов в областной бюджет Ульяновской области от акцизов, а также массовым сокращением значительной численности персонала".

Правительство соседнего региона приводит данные о налоговых отчислениях организаций в бюджеты всех уровней. "В структуре доходов Ульяновской области доля акциза на произведенную и отгруженную алкогольную продукцию составила 24,7% по итогам 2023 года, плановые показатели на 2024 год — 22,05%", - уточняют власти субъекта РФ.

Снижение доходной части бюджета Ульяновской области вызовет невозможность выполнения бюджетных программ и исполнение отдельных указов президента РФ, сообщается в письме регионального правительства. Власти попросили снять арест со счетов ООО "ВСК" и ООО "М-Ком".

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "Трехсосенский" зарегистрировано в 2015 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. и занимается производством пива, юридически оформлено в Самаре. Гендиректором предприятия выступает Михаил Родионов, собственником - ООО "ВСК". Выручка "Трехсосенского" в 2023 г. составила 19,66 млрд руб. (на 46% меньше к предыдущему периоду), чистая прибыль - 2,46 млрд руб. (на 1635% больше показателя предыдущего года). 

Гид потребителя

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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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