Ульяновские власти опасаются за бюджет из-за блокирования пивзавода "Трехсосенский"

Правительство Ульяновской области обратилось в Арбитражный суд Самарской области с просьбой снять арест со счетов контрагентов ООО "Трехсосенский" - крупного производителя пива в соседнем регионе.

ООО "Трехсосенский", принадлежащее экс-депутату Самарской губернской думы и ульяновского заксобрания Михаилу Родионову, осуществляет деятельность на двух площадках Ульяновской области. Родионов также владеет ООО "Завод "Трехсосенский", которое находится в процедуре банкротства. В рамках этого процесса и были наложены обеспечительные меры в виде ареста активов и счетов контролирующих общество лиц и контрагентов.

Напомним, ООО "Завод "Трехсосенский" было признано банкротом в 2020 году. В начале года ФНС России вошла в третью очередь реестра требований кредиторов с суммой 9,6 млрд рублей.

В августе налоговики потребовали в суде привлечь к ответственности по долгам предприятия Михаила Родионова, бывших руководителей "Завода "Трехсосенский" Лилию Родионову (по данным судебного досье, экс-супруга Михаила Родионова) и Кирилла Казацкого, ООО "ВСК", ООО "М-Ком" и ООО "КФХ Возрождение". Родионова также является учредителем "ВСК" и "М-Ком", которые владеют оборудованием и сертификатом на продукцию.

В рамках этого требования самарский арбитраж наложил арест на счета и активы перечисленных лиц. По мнению фискалов, "ВСК", "М-Ком" и "КФХ Возрождение", а также Лилия Родионова "извлекли существенную выгоду за счет перераспределения сокрытой выручки должника через подконтрольную организацию".

В связи с последними событиями "правительство Ульяновской области выражает озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг общества с ограниченной ответственностью "Трехсосенский" (далее — ООО "Трехсосенский"), являющегося основным налогоплательщиком в областной бюджет Ульяновской области". По прогнозам региональных властей, обеспечительные меры ведут "к фактической остановке их операционной деятельности ("ВСК", "М-Ком". — Прим. Волга Ньюс), невозможности закупки товарной продукции, срыву поставок сырья и оборудования для нужд ООО "Трехсосенский", что в свою очередь грозит прекращением выпуска продукции и, как следствие, прекращением поступлений доходов в областной бюджет Ульяновской области от акцизов, а также массовым сокращением значительной численности персонала".

Правительство соседнего региона приводит данные о налоговых отчислениях организаций в бюджеты всех уровней. "В структуре доходов Ульяновской области доля акциза на произведенную и отгруженную алкогольную продукцию составила 24,7% по итогам 2023 года, плановые показатели на 2024 год — 22,05%", - уточняют власти субъекта РФ.

Снижение доходной части бюджета Ульяновской области вызовет невозможность выполнения бюджетных программ и исполнение отдельных указов президента РФ, сообщается в письме регионального правительства. Власти попросили снять арест со счетов ООО "ВСК" и ООО "М-Ком".