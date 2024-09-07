В Самаре на ул. Ташкентской грузовик сбил женщину

В пятницу, 6 сентября, в Самаре на ул. Ташкентской женщина попала под колеса грузовика Hyundai.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в 12:17 грузовик на перекрестке улиц Ташкентской и Силина сбил 64-летнюю женщину, которая вышла на регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. При этом автомобиль завершал проезд перекрестка, а пенсионерка не убедилась, что переход для нее будет безопасен.

Женщину с места ДТП доставили в лечебное учреждение. Полицейские устанавливаются все обстоятельства случившегося.