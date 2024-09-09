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Футбол Спорт

Агент Амара Рахмановича назвал сроки восстановления футболиста после травмы

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Возвращение на поле полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича ожидается через полтора месяца, сообщает "РБ Спорт" со ссылкой на футбольного агента Срджана Еремича. 30-летний боснийский спортсмен пока не играл в этом сезоне и продолжает восстанавливаться от травмы.

"На этой неделе Амару сделают операцию, но речь не идет о чем-то сложном. Надеемся, что он сможет вернуться на поле через полтора месяца", — заявил Еремич.

В сезоне 2023/24 Амар Рахманович провел 29 матчей в составе "Крыльев Советов", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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