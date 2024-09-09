Агент Амара Рахмановича назвал сроки восстановления футболиста после травмы

Возвращение на поле полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича ожидается через полтора месяца, сообщает "РБ Спорт" со ссылкой на футбольного агента Срджана Еремича. 30-летний боснийский спортсмен пока не играл в этом сезоне и продолжает восстанавливаться от травмы.
"На этой неделе Амару сделают операцию, но речь не идет о чем-то сложном. Надеемся, что он сможет вернуться на поле через полтора месяца", — заявил Еремич.
В сезоне 2023/24 Амар Рахманович провел 29 матчей в составе "Крыльев Советов", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
Последние комментарии
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
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