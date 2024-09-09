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Суды Происшествия

В деле экс-ректора СГЭУ Светланы Ашмариной появился новый эпизод

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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О новом эпизоде в уголовном деле экс-ректора СГЭУ Светланы Ашмариной сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, в начале августа 2021 г. в отношении ректора СГЭУ и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям возбудили уголовное дело. Им вменяли мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2020 г. Ашмарина вместе с Березовской заключили фиктивные договоры с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса на выполнение научно-исследовательских работ. СГЭУ выступал в качестве исполнителя. Фактически работы выполнили сотрудники самого ВГЭУС, но передали заказчику под видом работ, выполненных СГЭУ. При этом в научных работах якобы присутствовали фальсифицированные результаты социологических исследований. Следствие считает, что вуз получил за "работу" 3,5 млн руб. и из них обвиняемая выдала 1,4 млн руб. сотрудникам в качестве премий, а потом попросила вернуть часть ей.

В Октябрьском районном суде Самары заседания продолжались более года. 7 февраля 2024 г. суд решил вернуть дело в прокуратуру или следствию.

Ашмарина возражала против возврата дела. Якобы если дело вернут прокурору, то ее страдания растянутся неизвестно на какой срок. Оспорить возврат дела в апелляции и кассации не удалось.
Когда следствие получило уголовное дело назад, обнаружился еще один эпизод. Предположительно, Ашмарина фиктивно трудоустроила в вуз на должность младшего научного сотрудника свою знакомую, а ее зарплату присваивала. Ущерб составил более 900 тыс. рублей.

В окончательной редакции экс-ректору предъявлено обвинение по двум статьям: ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и или ст. 292 ("Подлог"). С высокой вероятностью до конца недели прокуратура направит дело в суд.

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