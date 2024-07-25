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Суды Происшествия

Кассационный суд отказался рассматривать жалобы на возвращение прокурору дела Светланы Ашмариной

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационный суд отказал в рассмотрении жалоб на постановление Октябрьского райсуда Самары о возвращении в прокуратуру уголовного дела экс-ректора СГЭУ Светланы Ашмариной и ее коллеги Ларисы Березовской. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, в начале августа 2021 г. в отношении ректора СГЭУ и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям возбудили уголовное дело. Им вменяли мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2020 г. Ашмарина вместе с Березовской заключили фиктивные договоры с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса на выполнение научно-исследовательских работ. СГЭУ выступал в качестве исполнителя. Фактически работы выполнили сотрудники самого ВГЭУС, но передали заказчику под видом работ, выполненных СГЭУ. При этом в научных работах якобы были фальсифицированные результаты социологических исследований.

Следствие считает, что вуз получил за "работу" 3,5 млн руб. и из них обвиняемая выдала 1,4 млн руб. сотрудникам в качестве премий, а потом попросила вернуть часть ей.

В суд дело ушло со статьями: ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Покушение на присвоение и растрату") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") — у Светланы Ашмариной и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в покушении на присвоение и растрату") — у Ларисы Березовской.

В Октябрьском районном суде Самары заседания продолжались более года. 7 февраля 2024 г. суд принял решение вернуть дело в прокуратуру или следствию. Как указано на сайте суда, такое решение было принято в связи с тем, что обвинительное заключение было составлены с нарушениями.

"Ректорское дело вернули прокурору в связи, как посчитал суд, с масштабными нарушениями по делу на этапе предварительного следствия, — прокомментировал ситуацию адвокат Березовской Андрей Карномазов. — Первая попытка стороны обвинения доказать виновность наших подзащитных, растянувшаяся на два с половиной года, закончилась громким ничем. Возможно, новое следствие критически отнесется к ошибочному обвинению и хотя бы с запозданием, но откажется от своего упорства, которое достойно лучшего применения".

Ашмарина возражала против удовлетворения ходатайства прокурора о возврате дела. Якобы за годы преследования ей и ее семье причинен огромный моральный вред, и если, вопреки правовой позиции Конституционного Суда, дело вернут прокурору, то ее страдания растянутся неизвестно на какой срок.

Защита подала жалобу на решение о возврате дела. 29 мая апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила вынесенный судебный акт без изменения.

Позже жалобы от Светланы Ашмариной, ее адвоката и защитника Ларисы Березовской на постановление Октябрьского райсуда о возвращении уголовного дела в прокуратуру и на апелляционное решение областного суда поступили в Шестой кассационный суд. Кассация же отказалась их рассматривать.

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