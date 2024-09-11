Самарских налоговиков поблагодарили за гуманитарную помощь военным

Благодарственными письмами, Благодарностями и памятными медалями от различных воинских частей и думы городского округа Самара отмечен коллектив УФНС России по Самарской области за огромный вклад и адресную поддержку, которую оказывают сотрудники налогового ведомства во главе с руководителем Кириллом Князевым в рамках гуманитарной помощи военнослужащим.
Вручая награды налоговикам, представитель регионального штаба "Народного фронта" в Самарской области, активист общественного совета при УФНС России по Самарской области, ученый секретарь Самарского профессорского союза Валерий Синцов процитировал слова искренней благодарности от воинских частей: "Вы, наши боевые товарищи, с первых дней помогаете тем, что необходимо на передовой, своей поддержкой вы вносите огромный вклад в дело защиты нашей страны и формируете высокий боевой дух защитников нашей Родины".
С 2022 года коллектив УФНС России по Самарской области активно поддерживает российских военнослужащих - как находящихся в эпицентре спецоперации, так и тех, кто находится на лечении в самарском военном госпитале. Это не только необходимые в быту предметы, но и генераторы, автотранспорт, средства связи, маскировочные сети и костюмы. Помимо собственных инициатив, самарские налоговики активно участвуют в проекте "Все для Победы!" За проявленную гражданскую позицию коллектив УФНС России по Самарской области награжден благодарственным письмом исполкома Общероссийского народного фронта.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!