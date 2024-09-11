Самарских налоговиков поблагодарили за гуманитарную помощь военным

Благодарственными письмами, Благодарностями и памятными медалями от различных воинских частей и думы городского округа Самара отмечен коллектив УФНС России по Самарской области за огромный вклад и адресную поддержку, которую оказывают сотрудники налогового ведомства во главе с руководителем Кириллом Князевым в рамках гуманитарной помощи военнослужащим.

Вручая награды налоговикам, представитель регионального штаба "Народного фронта" в Самарской области, активист общественного совета при УФНС России по Самарской области, ученый секретарь Самарского профессорского союза Валерий Синцов процитировал слова искренней благодарности от воинских частей: "Вы, наши боевые товарищи, с первых дней помогаете тем, что необходимо на передовой, своей поддержкой вы вносите огромный вклад в дело защиты нашей страны и формируете высокий боевой дух защитников нашей Родины".

С 2022 года коллектив УФНС России по Самарской области активно поддерживает российских военнослужащих - как находящихся в эпицентре спецоперации, так и тех, кто находится на лечении в самарском военном госпитале. Это не только необходимые в быту предметы, но и генераторы, автотранспорт, средства связи, маскировочные сети и костюмы. Помимо собственных инициатив, самарские налоговики активно участвуют в проекте "Все для Победы!" За проявленную гражданскую позицию коллектив УФНС России по Самарской области награжден благодарственным письмом исполкома Общероссийского народного фронта.