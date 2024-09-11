Апелляционный суд отменил оправдательный приговор Игорю Гужину

Во вторник, 10 сентября, Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде рассмотрел апелляционные представления на оправдательный приговор, вынесенный самарцу Игорю Гужину. Об этом рассказали корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе суда апелляционной инстанции.

Напомним, Игоря Гужина обвиняли в причастности к убийству, которое, по версии следствия, могло быть связано с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе. Как ранее сообщал Волга Ньюс, Игоря Гужина, а также его знакомых Андрея Маклаева и Хуснидина Нуридинова подозревали в причастности к убийству бойца Владимира Попова. Последний выступал на ринге под псевдонимом Якудза.

Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице. Сообщалось, что к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Расстрелянный мог принимать сторону ООО "Дом ангелов". А накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".

Сообщалось, что на стадии судебного разбирательства Гужин скрылся. 19 января 2021 г. его объявили в международный розыск. Запрос о выдаче Гужина направили в Таиланд 19 июля 2021 года. В начале февраля 2023 г. появилось сообщение, что Таиланд выдает Гужина России.

"До своего отъезда Гужин Игорь был полностью оправдан приговором Самарского областного суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Этот приговор в последующем был отменен. Однако Гужин ни от кого не скрывался, ибо на момент его отъезда он был оправдан и в отношении него не была избрана мера пресечения!" - комментировал новость об экстрадиции Гужина адвокат Дмитрий Тараборин на своей страничке в соцсети.

После возвращения Гужина в Россию его снова начали судить в Самарском облсуде с участием присяжных. В итоге присяжные вынесли оправдательный вердикт (п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ). 29 февраля 2024 г. Игорю Гужину областной суд вынес оправдательный приговор.

Этот приговор обжаловала сторона обвинения. 10 сентября апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд иным составом со стадии подготовки к судебному заседанию.