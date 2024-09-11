Воронежское региональное отделение СоюзМаш России и НОВИКОМ поддержат программы по развитию промышленности региона

ВРО СоюзМаш, банк НОВИКОМ и Союз "Воронежское областное объединение организаций профсоюзов" поддержат проекты по продвижению научно-технических инициатив, нацеленные на расширение инновационного производства в регионе.
На полях Воронежского промышленного форума Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, банк НОВИКОМ и Союз "Воронежское областное объединение организаций профсоюзов" заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на развитие программ, которые повысят конкурентоспособность и техническую оснащенность промышленных предприятий и научных организаций Воронежской области.
Также стороны планируют проводить семинары, рабочие встречи, конференции, обмениваться информацией в рамках взаимного интереса, а также отбирать проекты, стимулирующие выпуск инновационной продукции воронежскими предприятиями.
"Подписанное сегодня соглашение закрепило наши общие намерения поддерживать важные для региона направления, которые помогают и технологическому развитию, и экономическому росту Воронежской области. В рамках партнерства будут выработаны решения, которые позволят предприятиям региона качественно и своевременно выполнять перспективные производственные программы", — отметил председатель ВРО СоюзМаш России, генеральный директор АО "Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс" Анатолий Кузнецов.
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