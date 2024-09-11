16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владельцы премиальных бизнес-карт Сбера смогут пользоваться бизнес-залами аэропортов и вокзалов Воронежское региональное отделение СоюзМаш России и НОВИКОМ поддержат программы по развитию промышленности региона Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России Воронежские машиностроители обсудили, как нарастить динамику промышленности региона В Самаре наградили участников конкурса по финансовой грамотности

Банки Финансы

Воронежское региональное отделение СоюзМаш России и НОВИКОМ поддержат программы по развитию промышленности региона

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 123
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВРО СоюзМаш, банк НОВИКОМ и Союз "Воронежское областное объединение организаций профсоюзов" поддержат проекты по продвижению научно-технических инициатив, нацеленные на расширение инновационного производства в регионе.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На полях Воронежского промышленного форума Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, банк НОВИКОМ и Союз "Воронежское областное объединение организаций профсоюзов" заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на развитие программ, которые повысят конкурентоспособность и техническую оснащенность промышленных предприятий и научных организаций Воронежской области.

Также стороны планируют проводить семинары, рабочие встречи, конференции, обмениваться информацией в рамках взаимного интереса, а также отбирать проекты, стимулирующие выпуск инновационной продукции воронежскими предприятиями.

"Подписанное сегодня соглашение закрепило наши общие намерения поддерживать важные для региона направления, которые помогают и технологическому развитию, и экономическому росту Воронежской области. В рамках партнерства будут выработаны решения, которые позволят предприятиям региона качественно и своевременно выполнять перспективные производственные программы", — отметил председатель ВРО СоюзМаш России, генеральный директор АО "Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс" Анатолий Кузнецов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6