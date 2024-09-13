Эксперт: "Площади квартир в новостройках Самары будут уменьшаться"

Средняя площадь квартир в новостройках Самары за последние годы уменьшилась с 65 до 55 кв. метров. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.
"Я думаю, что продолжат уменьшаться площади квартир в новостройках. Причина — тренд на высушивание полезных площадей. Это позволяет сделать более широким доступ людей к квартирам, чтобы они могли брать ипотеку и укладывались в лимиты. Ведь чем меньше площадь, тем ниже цена", — объяснила Мария Иванова.
По ее словам, также широкое распространение получило умное проектирование, когда застройщик максимизирует полезные площади и "выжигает" бесполезные — например, огромные коридоры:
"Никто не хочет за них платить. В нынешних ценах коридор в 20 кв. метров — это преступление", — считает эксперт.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.