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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Эксперт: "Площади квартир в новостройках Самары будут уменьшаться"

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Средняя площадь квартир в новостройках Самары за последние годы уменьшилась с 65 до 55 кв. метров. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

Фото: pxhere.com
Мария Иванова: "Самара интересна федеральным застройщикам" Мария Иванова: "Самара интересна федеральным застройщикам"
Самарский рынок недвижимости развивается, но при этом остается недооцененным. Что влияет на застройку города сейчас и какие тенденции наблюдаются? Как изменятся цены на квартиры и качество жилья? Что будет с покупательским спросом? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

"Я думаю, что продолжат уменьшаться площади квартир в новостройках. Причина — тренд на высушивание полезных площадей. Это позволяет сделать более широким доступ людей к квартирам, чтобы они могли брать ипотеку и укладывались в лимиты. Ведь чем меньше площадь, тем ниже цена", — объяснила Мария Иванова.

По ее словам, также широкое распространение получило умное проектирование, когда застройщик максимизирует полезные площади и "выжигает" бесполезные — например, огромные коридоры:

"Никто не хочет за них платить. В нынешних ценах коридор в 20 кв. метров — это преступление", — считает эксперт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

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