Эксперт: "Площади квартир в новостройках Самары будут уменьшаться"

Средняя площадь квартир в новостройках Самары за последние годы уменьшилась с 65 до 55 кв. метров. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

Мария Иванова: "Самара интересна федеральным застройщикам" Самарский рынок недвижимости развивается, но при этом остается недооцененным. Что влияет на застройку города сейчас и какие тенденции наблюдаются? Как изменятся цены на квартиры и качество жилья? Что будет с покупательским спросом? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

"Я думаю, что продолжат уменьшаться площади квартир в новостройках. Причина — тренд на высушивание полезных площадей. Это позволяет сделать более широким доступ людей к квартирам, чтобы они могли брать ипотеку и укладывались в лимиты. Ведь чем меньше площадь, тем ниже цена", — объяснила Мария Иванова.

По ее словам, также широкое распространение получило умное проектирование, когда застройщик максимизирует полезные площади и "выжигает" бесполезные — например, огромные коридоры:

"Никто не хочет за них платить. В нынешних ценах коридор в 20 кв. метров — это преступление", — считает эксперт.